iRobot ha recentemente lanciato il suo robot pulisci pavimenti più avanzato. Si tratta del Roomba Combo 10 Max. Il modello di punta rappresenta il massimo dell’automazione raggiunta dall’azienda americana. Tratto distintivo è la capacità di svuotare autonomamente il serbatoio della polvere e di riempire quello dell’acqua. Inoltre, è in grado di lavare e asciugare il panno per la pulizia senza intervento umano. Il Roomba Combo 10 Max sarà compatibile con Matter, il protocollo per smart home sviluppato da Apple, Google, Amazon e altri, entro la fine dell’anno.

Il sistema di lavaggio del Combo 10 Max si basa sulla tecnologia già introdotta nel Roomba ComboJ9 Plus. Quest’ultima permette al mop di sollevarsi automaticamente quando rileva un tappeto. L’intero processo di lavaggio e asciugatura è gestito dalla docking station multifunzionale. Anche se né l’aria né l’acqua vengano riscaldate durante il ciclo di pulizia. Il panno del mop viene pulito automaticamente al termine di ogni sessione di lavoro del robot. Inoltre, è disponibile la possibilità di programmare lavaggi aggiuntivi per specifiche stanze, come il bagno.

I principali dettagli del iRobot Roomba Combo 10 Max

Le altre specifiche del dispositivo sono in linea con quelle del suo predecessore, il J9 Plus. È inclusa la potenza di aspirazione, che iRobot non specifica dettagliatamente come fanno altri produttori. Dal punto di vista software, l’azienda ha migliorato ulteriormente la sua tecnologia di rilevamento dello sporco, ora denominata Enhanced Dirt Detect. Tale funzione utilizza una videocamera combinata con un sistema di riconoscimento delle immagini basato sull’intelligenza artificiale per determinare se intervenire o meno. In tal modo si riduce al minimo il rischio di errori. Come, ad esempio, l’incappare in escrementi di animali domestici. iRobot offre una sostituzione gratuita per il primo anno in caso di tali errori.

Una nuova funzionalità del Combo 10 Max è la modalità di lavaggio esclusivo. Tale opzione si aggiunge alle modalità di aspirazione combinata con lavaggio e di sola aspirazione presenti nei modelli precedenti. Il supporto a Matter rappresenta un’altra importante novità, prevista per l’ultimo trimestre dell’anno in coincidenza con l’integrazione del protocollo nell’ecosistema Apple. Suddetta compatibilità sarà estesa anche ad altri modelli Roomba il prossimo anno, sebbene non sia ancora chiaro se riguarderà modelli attuali o futuri.

Il Roomba Combo 10 Max si posiziona come un prodotto di fascia alta, con un prezzo di 1.499euro. I preordini inizieranno il 1 agosto, mentre le spedizioni sono previste per il 22agosto.