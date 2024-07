Ecobonus: il Governo prepara un piano triennale per le auto elettriche

Il recente grande successo dell’Ecobonus, soprattutto per quanto riguarda la categoria delle auto elettriche, ha confermato quanto stia crescendo l’interesse degli italiani verso le vetture sostenibili capaci di emettere un minor numero di emissioni. Prima dell’introduzione degli incentivi, il ministro Urso aveva avvertito che, in caso di insuccesso, le risorse destinate al settore automotive sarebbero state riallocate per sostenere le aziende intenzionate a produrre in Italia. Tuttavia, contro le sue previsioni pessimistiche, l’ottima accoglienza del nuovo Ecobonus ha smentito questi timori. Il fondo per le elettriche è infatti andato esaurito in meno di dieci ore, appena comparso sulla piattaforma si è volatilizzato.

I dati del mercato auto di giugno confermano questo trend positivo delle auto elettriche, registrando un boom di immatricolazioni di BEV nelle concessionarie. La risposta entusiasta ha spinto il ministro Urso a esprimere poi soddisfazione e a riflettere su possibili nuove misure da adottare dopo il piano attuale di incentivi. Ora, con un contesto favorevole e positivista nel futuro di queste vetture il Governo ha iniziato a lavorare su un nuovo progetto. Esso vuole estendere l’Ecobonus creando un piano triennale che verrà presentato ufficialmente fra pochi giorni, agli inizi di agosto.

Un Ecobonus esteso per tre anni per le auto elettriche

Questa notizia arriva a margine dell’assemblea di Assogasliquidi, tenutasi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. Durante l’incontro prossimo di agosto, il Governo presenterà le linee guida per i futuri piani di incentivi. Si esaminerà la roadmap per gli obiettivi di successo dell’Ecobonus cercando di prevedere le sfide. I politici auspicano una durata triennale per consentire una migliore programmazione nell’acquisto delle auto da parte dei consumatori.

Sarà anche l’occasione per una prima esaminazione dettagliata del piano incentivi attuale, che ha ottenuto ottimi risultati sia per le auto elettriche sia per altre tipologie di veicoli. L’attenzione è ora quindi rivolta totalmente al prossimo ed imminente incontro. Finalmente scopriremo quali novità il Governo introdurrà per potenziare ulteriormente l’Ecobonus e sostenere la transizione verso la mobilità elettrica in Italia. Le nuove misure potrebbero consolidare il trend positivo e portare a risultati implementati oltre che ad una maggiore stabilità agli acquirenti.