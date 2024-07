DAZN e Sky ancora con il basket: rinnovati i diritti per Eurolega ed Eurocup

Gli amanti del basket saranno ancora una volta entusiasti di poter guardare il loro sport preferito sulle principali piattaforme. DAZN e Sky hanno infatti comunicato ufficialmente che anche la stagione 2024/2025 sarà coperta per quanto riguarda le principali competizioni europee.

Il basket maschile sbarca quindi ancora una volta sui canali di DAZN e Sky in esclusiva, portando a disposizione dei telespettatori la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup. Quest’anno in Eurolega saranno partecipi la EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. Per quanto riguarda invece l’EuroCup, ecco la partecipazione della Dolomiti Energia Trento e della Umana Reyer Venezia.

DAZN e Sky: è ancora basket, ecco cosa si potrà vedere e dove

DAZN mostrerà in tutti i suoi pacchetti, tranne il nuovo Goal Pass, il basket è dunque i campionati descritti poco più in alto. Ci sarà tutta la Serie A maschile, tutta l’Eurolega, tutta la Eurocup E anche i campionati europei maschili. Non mancherà anche la FIBA Women’s Eurocup 2025. Tutto parte da 11,99 € al mese per il pacchetto base. Queste le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia:

“Con il rinnovo dell’accordo, il basket europeo continua a essere ben rappresentato nel palinsesto multisport di Dazn, garantendo agli appassionati la possibilità di seguire anche i tornei di basket delle Olimpiadi di Parigi 2024 tramite il canale dedicato di Eurosport, disponibile nell’app. Inoltre, gli utenti potranno assistere alle stagioni 2024/2025 del massimo campionato italiano di basket e della Basketball Champions League. Con la nuova stagione di Eurolega ed EuroCup, siamo entusiasti di consolidare un’offerta di basket completa su Dazn, con l’obiettivo di attrarre sempre più appassionati e rafforzare la nostra posizione di leader nel basket nazionale e internazionale“.

Per quanto riguarda Sky invece, oltre alle stesse competizioni elencate per DAZN, ci sarà un vantaggio in più: la NBA americana. In questo caso si parte da 29,90 € al mese per i primi 18 mesi per poi passare a 51,90 € al mese per il pacchetto che comprende dunque anche il Basket.