JD Power: le auto elettriche più economiche di quelle termiche

Una nuova analisi effettuata a metà di questo mese di Bloomberg ha rivelato che in Cina i prezzi delle auto elettriche e termiche hanno raggiunto la parità. Nel resto del mondo, purtroppo, questo non è ancora avvenuto portando la tanto attesa transizione ad un punto di fermo. Uno studio di JD Power afferma però che negli Stati Uniti le auto elettriche risultano più economiche. In che senso? Sono più facili da mantenere rispetto alle termiche in 48 Stati su 50, quindi non tutto è perduto. In cinque anni richiedono molte meno spese di quelle che noi consideriamo auto tradizionali.

Anche se il prezzo d’acquisto delle auto elettriche è solitamente più alto rispetto alle vetture diffuse a diesel o a benzina l’investimento porta i suoi risultati con il tempo. Solo nel Maine e in West Virginia, il possesso di una BEV risulta più costoso di una termica, con un sovraccosto di 1.600-1.800 dollari in cinque anni. Nel resto degli Stati Uniti la situazione è più favorevole. Nei restanti 48 Stati, infatti, risparmi possono essere parecchi e riportare in qualche modo la spesa in iniziale.

Negli Stati Uniti le auto elettriche convengono, ma in Italia?

In Nevada, per fare un esempio, si possono risparmiare fino a ben 9.216 dollari in cinque anni sulla manutenzione della propria auto elettrica. Il discorso è molto simile, con solo qualche differenza di costo, in Illinois e in Colorado. Il New Jersey è lo Stato migliore per possedere vettura elettrificata. Il risparmio qui tocca i 10.345 dollari grazie ai minori costi generali per il mantenimenti ed ai vantaggi fiscali che in questo Stato sono molto più elevati.

Anche negli Stati dove i risparmi sono minori, da 1.200 a 5.000 dollari, le BEV sono comunque vetture vantaggiose. In Europa, la situazione è diversa, positiva e negativa allo stesso tempo. Gli incentivi per le auto elettriche sono stati spesso ridotti o esauriti rapidamente, come in Italia. Nel nostro Paese milioni di persone vivono in condomini senza accesso a una wallbox per la ricarica domestica, aumentando così i costi di ricarica. Questo studio di JD Power ci fa capire come, con i giusti incentivi e infrastrutture, il possesso di auto elettriche possa risultare vantaggioso, sottolineando le differenze regionali e le sfide ancora presenti in Europa.