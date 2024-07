Auto elettriche: creato il primo sistema di ricarica dinamica ad induzione

Nel 17° arrondissement di Parigi è stato inaugurato un dispositivo innovativo che permette la ricarica dinamica a induzione per veicoli elettrici. Questo sistema consente alle auto elettriche di ricaricarsi mentre sono in movimento. In tal modo vengono risolte alcune delle lacune più importanti di queste vetture e cioè l’autonomia e la ricarica delle batterie.

Il nuovo dispositivo è parte del progetto europeo INCIT-EV per migliorare l’uso degli utenti di auto elettriche e favorirne così la diffusione. INCIT-EV coinvolge vari ambienti andando dalle aree urbane a quelle periurbane ed extraurbane. Esso includendo soluzioni di ricarica bidirezionale lenta e ultraveloce, oltre a ricarica wireless dinamica e statica. Il sistema implementato a Parigi, creato dall’istituto francese Vedecom, funziona installando i dispositivi per la ricarica al sotto dell’asfalto. Questi ricaricano le batterie dei veicoli elettrici direttamente quando vi passano su o si fermano agli incroci.

Auto elettriche cariche tramite induzione?

Affinché la ricarica dinamica a induzione possa essere adottata su larga scala, le auto devono essere però dotati di sistemi compatibili. Sarebbe troppo semplice se la tecnologia funzionasse con le auto già realizzate, no? Alcuni produttori stanno tuttavia già sperimentando questa tecnologia. Chrysler, ad esempio, ha presentato la concept Halcyon proprio quest’anno ed è dotata di un sistema di ricarica wireless Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Anche Volvo e Volkswagen stanno sperimentando soluzioni molto simili.

In Italia invece c’è il progetto “Arena del Futuro”. Tale progetto è stato lanciato per esplorare la ricarica a induzione, ma i costi elevati di circa un milione di euro al km e le preoccupazioni riguardanti l’assorbimento di onde elettromagnetiche nelle aree urbane. Un’altra opzione è la ricarica a induzione per garage, installabile tramite un kit, ma anche questa soluzione è attualmente molto costosa. Si parla di una cifra circa venti volte di più rispetto a una presa normale, economicamente insostenibile al momento. Ci sono ancora molti ostacoli da superare e costi elevati da affrontare per le auto elettriche, ma i progressi tecnologici e i progetti in corso fanno ben sperare.