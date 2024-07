Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe introdurre una versione con 2TB di memoria per i prossimi iPhone 18 Pro e ProMax. Questo potenziale incremento rappresenterebbe una svolta importante nel mercato degli smartphone. Cosa che permetterà agli utenti di avere a disposizione una quantità di spazio di archiviazione senza precedenti. La chiave di questo cambiamento risiede nella tecnologia di memoria QLC. Quest’ ultima grazie alla sua maggiore densità, offre una capacità di memorizzazione superiore rispetto alla tecnologia TLC (Triple-Level Cell) attualmente in uso. Con la QLC, ogni cella di memoria può contenere quattro bit di dati invece di tre. Il che consente di immagazzinare una quantità di informazioni maggiore senza ingrandire i chip di memoria. Un simile sviluppo potrebbe rappresentare una risposta alle crescenti esigenze di spazio dei clienti. Specialmente da parti di coloro che utilizzano gli smartphone per registrare video ad alta risoluzione o per conservare file molto pesanti.

iPhone 18 Pro: possibile cambiamento nei fornitori di sensori miglioramenti nella gestione del calore

Nonostante queste voci abbiano suscitato entusiasmo, è importante trattare le informazioni con cautela. Alcuni report, ad esempio,indicano che Apple potrebbe non adottare questa tecnologia avanzata fino al 2026. Mentre altre fonti suggeriscono che la QLC potrebbe essere introdotta già con i modelli iPhone 18. Ciò genererebbe un notevole vantaggio competitivo per l’ azienda. Ma resta da vedere se e quando tali modifiche saranno confermate ufficialmente. In più, non è chiaro se il colosso di Cupertino deciderà di estendere la capacità di archiviazione a modelli precedenti, come gli iPhone16.

Oltre alla possibile introduzione della memoria QLC, si vocifera che Apple stia preparando altre novità per i futuri iPhone. In particolare, si parla di un possibile cambio del fornitore dei sensori fotografici. Attualmente, Sony è il principale fornitore. Ma ci sono voci secondo cui Samsung potrebbe subentrare in questo ruolo. Tale cambiamento potrebbe influenzare la qualità delle immagini e dei video catturati dagli smartphone del noto brand. Oppure potenziali miglioramenti nelle prestazioni fotografiche.

Nel frattempo, per i modelli più recenti, si sta discutendo di un miglioramento del sistema di dissipazione del calore. Apple potrebbe inserire una lastra di grafite più grande all’interno dello chassis dei suoi telefoni. Così da migliorare la gestione termica. La grafite è un eccellente conduttore. Essa può aiutare a distribuire e dissipare meglio il calore generato dai componenti interni. In questo modo ridurrebbe il rischio di surriscaldamento. Questo miglioramento sarebbe particolarmente utile per i dispositivi che gestiscono operazioni intensive. Come la registrazione di video ad alta risoluzione o l’esecuzione di applicazioni pesanti.