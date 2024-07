Nei piani del colosso sudcoreano Samsung c’è la realizzazione di un nuovo smartphone appartenente alla famiglia di dispositivi Galaxy A. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Samsung Galaxy A06 e di quest’ultimo ne abbiano sentito parlare molto. In queste ultime settimane, infatti, lo smartphone ha ottenuto numerose certificazioni di rilievo, come ad esempio la certificazione FCC e la certificazione NBTC. Nel corso delle ultime ore, però, lo smartphone in questione è stato avvistato nelle immagini renders realizzate dal noto leaker OnLeaks.

Samsung Galaxy A06, il leaker OnLeaks rivela il design con questi renders

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung è stato avvistato nelle immagini renders pubblicate dal leaker OnLeaks. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A06 e le immagini in questioni sono state realizzate e pubblicate dal noto leaker in collaborazione con il sito web Giznext.

Le immagini appena pubblicate ci hanno dato quindi un’idea di come sarà questo nuovo smartphone, almeno dal punto di vista estetico. In particolare, possiamo notare sul fronte la presenza di un Infinity-U Display. Il pannello dovrebbe essere un IPS LCD con una diagonale pari a 6.7 pollici. Lo smartphone dispone poi di bordi della backcover smussati ai lati. Sul retro, in particolare, sembra che troveranno posto due sensori fotografici più un piccolo flash.

Si tratterà quindi di un design molto minimal, ma comunque curato come gli altro dispositivi dell’azienda. Per quanto riguarda le presunte specifiche tecniche, il portale di benchmark Geekbench ci ha rivelato qualche giorno fa svariate informazioni. Secondo quanto riportato sul sito, il nuovo device a marchio Samsung sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Si tratterebbe nello specifico del soc MediaTek Helio G85 e ci saranno in accoppiata tagli di memoria con almeno 6 GB di RAM.