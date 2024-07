Nella giornata di ieri Xiaomi ha presentato i suoi nuovi dispositivi pieghevoli dando un vero e proprio scossone al mercato dal momento che si tratta in entrambi i casi di dispositivi top di gamma dotati della migliore CPU attualmente presente nel panorama smartphone, lo Snapdragon 8 Gen 3, presente anche un modulo fotocamera di ottimo livello sebbene forse non all’altezza dei migliori top in circolazione.

Specifiche tecniche

Xiaomi Mix Fold 4

Display: Esterno: 6,56 pollici, AMOLED, FHD+ (2.520 x 1.080 pixel), refresh dinamico da 1 fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, HDR10+, luminosità massima a 3.000 nit Interno: 7,98 pollici , plastic AMOLED, 2K+ (2.488 x 2.224 pixel), refresh variabile da 1 fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, HDR10+, luminosità massima a 3.000 nit

CPU: Snapdragon 8 Gen 3

Memoria RAM: LPDDR5X, fino a 16 GB

Memorie: UFS 4.0, max 1 TB

Fotocamere: Modulo posteriore: 50 MP Leica, apertura f/1,7, binning 4-in-1, lunghezza focale equivalente 23 mm eq, OIS Telefoto: 50 MP Leica, zoom periscopico 5X, apertura f/2,0, lunghezza focale equivalente 47 mm eq. Telefoto: 10 MP Leica, apertura f/2,9, lunghezza focale 115 mm eq. Ultra-grandangolo: 12 MP Leica, apertura f/2,2, lunghezza focale 15 mm eq.

Capacità atteria: 5.100 mAh

Ricarica a 67 W cablata, 50 W wireless

Materiali: Xiaomi Composite Fiber 2.0, cerniera in fibra di carbonio T800H super resistente, rivestimento display esterno Xiaomi Dragon Glass

Dimensioni: 159,37 x 143,3 x 4,59 mm aperto 159,37 x 73,1 x 9,47 mm chiuso 226g

OS: HyperOS

Certificazione: IPX8

Comunicazione satellitare a 2 vie, entrata e uscita.

Xiaomi Mix Flip 4

Display: Esterno: 4,01pollici , AMOLED standard, 1,5K (1.392 x 1.208 pixel), refresh variabile da 1 fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 120 Hz, tecnologia HDR10+, luminosità massima 3.000 nit Interno: 6,86 pollici, plastic OLED, 2K+ (2.912 x 1.224 pixel), refresh variabile da 1 fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, HDR10+, luminosità massima fino a 3.000 nit

CPU: Snapdragon 8 Gen 3

Memoria RAM: LPDDR5X, fino a 16 GB

Memoria di archiviazione: UFS 4.0, fino a 1 TB

Fotocamere: Principale: 50 MP Leica, f/1,7, binning 4-in-1, lunghezza focale equivalente 23 mm eq, OIS Telefoto: 50 MP Leica, f/2,0, lunghezza focale equivalente 47 mm eq. Ultra-grandangolo: 32 MP Leica, apertura f/2,2, lunghezza focale equivalente 21 mm eq.

Capacità atteria: 4.780 mAh

Ricarica a 67 W cablata

Xiaomi Composite Fiber 2.0, cerniera in fibra di carbonio T800H super resistente, rivestimento display esterno Xiaomi Dragon Glass

Dimensioni: 167,5 x 74,02 x 7,8 mm aperto ~83,5 x 74,02 x 16,19 mm chiuso 190g

OS: HyperOS

Certificazione: IPX8

comunicazione satellitare a 2 vie, entrate e uscita

Per quanto riguarda i prezzi di uscita, questi sono basati sui pre order in Cina e non si sa ancora quali saranno quelli del mercato internazionale, si configurano così: