WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione che ricorda AirDrop di Apple. La sua funzione è di permettere la condivisione di file senza connessione internet. La nuova opzione, testata su dispositivi Android, sembra essere pronta per sbarcare anche su iPhone. La notizia è stata confermata da WABetaInfo. Il sito ha rivelato che l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS include la funzione “Nearby Share“.

Gli utenti potranno condividere file multimediali e documenti con persone vicine. Sarà possibile procedere così in modalità wireless. Per farlo verrà utilizzata la crittografia end-to-end. In tal modo verrà garantita la sicurezza dei dati trasmessi. A causa di limitazioni specifiche di iOS, la funzionalità su iPhone presenterà alcune differenze. Su Android, invece, WhatsApp rileverà automaticamente i dispositivi nelle vicinanze, facilitando la condivisione. Al contrario, su iPhone, sarà necessario scansionare un codice QR per avviare il processo.

WhatsApp introduce un nuovo sistema di condivisione

Un aspetto positivo di tale novità è la compatibilità tra i sistemi operativi. Dunque, sarà possibile scambiare file tra dispositivi iOS e Android. Si tratta di un importante passo avanti nell’interoperabilità tra le piattaforme.

La funzione “Nearby Share” è al momento in fase di test beta. È accessibile solo per test interni e non è ancora disponibile per il grande pubblico. Non ci sono informazioni precise sul rilascio ufficiale. Se WhatsApp manterrà il corso attuale, è ipotizzabile che non dovrebbe passare troppo tempo.

E non è tutto. WhatsApp ha iniziato a lavorare anche ad una nuova funzione di traduzione automatica. Quest’ultima potrebbe diventare uno strumento molto utile per facilitare la comunicazione tra utenti che parlano lingue diverse. Si tratta di un vero abbattimento delle barriere linguistiche. Un dettaglio che potrebbe migliorare l’esperienza sulla piattaforma. Inoltre, WhatsApp ha annunciato l’arrivo della funzione “Preferiti“. Quest’ultima offre agli utenti la possibilità di accedere facilmente ai loro contatti e gruppi più importanti.