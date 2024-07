Il mondo delle applicazioni per iPhone si amplia notevolmente grazie all’arrivo di AltStore PAL. Un nuovo store alternativo che ha debuttato solo tre mesi fa. Questo nuovo mercato digitale è stato creato da un gruppo di sviluppatori indipendenti. Il loro obiettivo è quello di offrire la possibilità di scaricare applicazioni di terze parti. Il tutto senza dover ricorrere al jailbreak del dispositivo. AltStore PAL è un’iniziativa open source che sta già rivoluzionando l’accesso alle app su iOS. Permettendo il download di software precedentemente non disponibili sull’App Store ufficiale.

Nuove opportunità e precauzioni per i clienti iPhone

Tra le novità più importanti, spicca l’introduzione di iTorrent, un client torrent per iOS, insieme a BitControl. Un’applicazione che consente il controllo remoto di qBittorrent. Questi strumenti rappresentano una svolta per il mondo Apple. Un ecosistema che ha sempre evitato l’inclusione di app legate aitorrent a causa delle preoccupazioni relative alla violazione del copyright. L’arrivo di queste applicazioni dimostra un cambiamento nell’ approccio dell’ azienda. Probabilmente influenzato dalla recente entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, che promuove una maggiore libertà di scelta per i consumatori.

Oltre ai client torrent, AltStore PAL accoglie anche altre piattaforme interessanti. PeopleDrop è un social discovery app che facilita l’organizzazione di incontri tra le persone. Mentre UTM SE funge da emulatore per sistemi operativi come MacOS, Linux e Windows. Quest’ultima era già stata approvata dall’AppStore ufficiale. Ma ora trova una nuova casa su AltStore PAL, confermando l’importanza di questo store alternativo come piattaforma per software innovativi.

Il Digital Markets Act dell’UE ha avuto un ruolo fondamentale nell’aprire queste nuove possibilità. Fino ad obbligare grandi aziende come Apple a consentire l’accesso a store alternativi.

Per chi fosse interessato a esplorare le nuove opportunità offerte da AltStorePAL, è possibile scaricare lo store dal sito ufficiale al costo di 1,50€ all’anno, tasse escluse. Questa cifra modesta apre le porte a un mondo di applicazioni diverse. La comparsa di AltStore PAL segna così un importante passo avanti nella democratizzazione dell’accesso alle app su iOS. Promuovendo l’innovazione e offrendo agli utenti più opzioni che mai.