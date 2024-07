A poche ore dall’annuncio di Meta riguardo alla loro IA che supera GPT-4 in alcuni contesti, arriva un’altra notizia importante nel campo dell’intelligenza artificiale. Stavolta, non ci sono tabelle comparative, ma solo una promessa e una previsione dal solito visionario Elon Musk.

Memphis Supercluster e il sogno di Musk

Attraverso un post su X, evidenziato anche da Ars Technica il 24 luglio 2024, Musk ha annunciato che è in corso l’addestramento “dell’intelligenza artificiale più potente del mondo“. Questa fase di training si sta svolgendo presso le strutture con supercomputer di xAI a Memphis, Tennessee, negli Stati Uniti.

Musk ha menzionato direttamente il nome “Memphis Supercluster“, ringraziando, tra gli altri, anche NVIDIA. Questo cluster di supercomputer è dotato di circa 100.000 GPU H100, fornendo una potenza di calcolo senza precedenti.

Nel frattempo, i residenti di Memphis e delle aree circostanti si stanno interrogando sull’impatto che una struttura così imponente potrebbe avere sulla rete elettrica locale. Tuttavia, come prevedibile, Musk ha già rilasciato ulteriori dichiarazioni ambiziose riguardo al nuovo progetto. Secondo lui, il Memphis Supercluster offrirà a xAI “un vantaggio significativo nell’addestrare l’IA più potente del mondo sotto ogni punto di vista entro dicembre di quest’anno”.

Non è la prima volta che Musk fa affermazioni audaci su progetti futuristici. In passato, molte delle sue dichiarazioni hanno dovuto essere ridimensionate rispetto alle aspettative iniziali. La domanda che molti si pongono ora è se anche questa volta ci saranno “sorprese” o se finalmente l’imprenditore riuscirà a mantenere le sue promesse.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’IA

L’industria dell’IA è in fermento, con giganti tecnologici come Meta e figure carismatiche come Musk che spingono continuamente i limiti del possibile. Se le previsioni di Musk si realizzeranno, l’IA di xAI potrebbe segnare una svolta significativa nel campo, influenzando profondamente vari settori, dall’automazione industriale alla ricerca scientifica.

Mentre attendiamo ulteriori sviluppi, è chiaro che l’annuncio di Musk ha già creato grande attesa e speculazione. Solo il tempo dirà se il Memphis Supercluster sarà all’altezza delle aspettative e se l’IA in fase di addestramento rivoluzionerà davvero il mondo della tecnologia come promesso.