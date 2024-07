Il noto operatore telefonico italiano Vodafone continua ad ampliare il suo portafoglio di smartphone acquistabili in piccole comode rate mensili. In particolare, tra questi nuovi smartphone si è da poco aggiunto anche il nuovo pieghevole a marchio Motorola, ovvero il nuovo Motorola Razr 50. Gli utenti potranno quindi portarselo a casa ad un prezzo decisamente conveniente con piccole rate mensili. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, Motorola Razr 50 e tanti altri device aggiunti al catalogo

In questi ultimi giorni, il noto operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiunto tanti nuovi smartphone al suo catalogo di dispositivi acquistabili in piccole comode rate mensili. Come già accennato in apertura, uno dei prossimi modelli che sarà disponibili è il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda, ovvero il nuovo Motorola Razr 50.

Gli utenti, in particolare, potranno pagarlo 26,99 euro al mese per 24 mesi se si deciderà di attivare una delle offerte appartenenti alla gamma Special. Attivando una delle offerte appartenenti alle altre gamme dell’operatore, gli utenti potranno acquistare lo smartphone sempre in 24 rate mensili, ma dall’importo pari a 28,99 euro. In entrambi i casi, per l’acquisto di questo smartphone è previsto un anticipo di 99,99 euro. Gli utenti dovranno inoltre scegliere come metodo di pagamento esclusivamente la carta di credito.

L’operatore telefonico Vodafone ha aggiunto anche altri dispositivi a questo catalogo. Uno di questi è il nuovo Honor 200 Pro. In questo caso, gli utenti potranno acquistarlo in 30 rate mensili a partire da un importo di 17,99 euro. In ogni caso, si tratta di un ottimo prezzo per quello che questi dispositivi hanno da offrire. Il nuovo Motorola Razr 50, ricordiamo, dispone di un secondo display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 3.6 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Lo smartphone dispone poi di un display interno con una diagonale pari a 6.9 pollici in risoluzione FullHD+. Si tratta di un pannello AMOLED con tecnologia LTPO e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le sue performance sono poi elevate grazie alla presenza del soc MediaTek Dimensity 7300X.