Motorola sta facendo moltissimi passi in avanti con lo sviluppo dei propri dispositivi informatici. Infatti Motorola Razr 50 ha avuto l’approvazione dal TENAA, ovvero l’ente cinese che si occupa delle telecomunicazioni. Questo processo avvenuto, è importante per Motorola, perchè senza Razr 50, non può essere commercializzato e non può farci capire a noi come sarà questo nuovo dispositivo. Il TENAA, oltre a pubblicare delle specifiche ha pubblicato anche delle immagini del nuovo dispositivo.

Motorola, ecco le specifiche del nuovo “presunto” Razr 50.

Sebbene siano a schermi spenti comunque riusciamo a farci un’idea abbastanza completa del dispositivo. Il sito dell’ente ha rilasciato il certificato del Motorola XT2453-2 il 19 maggio, ma è in possesso del pubblico solo da poche ore. Secondo l’opinione di molti la sigla è da rindirizzare alla versione “base” della prossima generazione di Razr. Inoltre tecnicamente non può essere esclusa, (recentemente è stato riconfermato il si) la possibilità che il telefono nelle immagini sia Razr 50 Ultra e non il Razr 50 “base”. Ormai quest’anno le due varianti dovrebbero convergere più che in passato. Il TENAA ha certificato anche la variante “Ultra” del Motorola pieghevole della prossima generazione. Razr 50 Ultra ha adottato il codice modello XT2451-4 e come dicevano le immaggini è molto simile al Razr 50 “standard”. Il Razr 50 Ultra avrà una CPU octa core da 3GHz massimo, sarebbe lo Snapdragon 8s Gen 3. La batteria sarà di uguale capacità per tutte e due i modelli anche se l’ultra a motivo dell’hardware più voluminoso avrà un tempo di utilizzo minore.

Razr 50