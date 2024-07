Stellantis, il primo semestre è un disastro: 2024 con utili giù del 48%

Da quando c’è stato il COVID la situazione per quanto riguarda il mercato auto sembra essere davvero complicata. Ci sono stati forti cali nelle vendite, seguiti da qualche sussulto positivo che lascia ben sperare anche se una delle aziende più influenti starebbe attraversando un periodo fortemente negativo. Si tratta di Stellantis, i cui dati finanziari relativi al primo semestre del 2024 sono davvero incredibili.

Secondo quanto riportato, il gruppo automobilistico avrebbe chiuso la prima parte dell’anno con ricavi netti pari ad 85 miliardi di euro, un calo del 14% su base annua. Anche l’utile sarebbe in calo questa volta addirittura del 48%, ben 5,6 miliardi in confronto a quasi il doppio dello scorso anno. Secondo Stellantis, questo calo sarebbe stato determinato principalmente dal mix e dalla riduzione dei volumi. La seconda metà del 2024 dovrebbe comunque portare un buon miglioramento siccome verranno lanciati i nuovi prodotti.

Stellantis sembra in crisi ma a quanto pare è tutto sotto controllo, lo afferma il CEO

A parlare è stato il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, il quale ha definito i risultati dei primi sei mesi del 2024 inferiori a quelli attesi:

“La performance della nostra azienda nella prima metà del 2024 non ha soddisfatto le aspettative, a causa di un contesto difficile e alcune sfide operative interne. Abbiamo iniziato a implementare le necessarie azioni correttive e lanciato un’importante iniziativa sui prodotti, con il piano di introdurre almeno 20 nuovi modelli entro l’anno. Questo offrirà grandi opportunità se eseguito con successo. In particolare, in Nord America, c’è ancora molto da fare per sfruttare appieno il nostro potenziale a lungo termine. Ringrazio tutti i dipendenti per il loro impegno e spirito di squadra in questo momento cruciale“.

Ci sono ben 10 auto in produzione tra le 20 previste. Tra queste ecco la Maserati Grecale Folgore, la nuova Lancia Ypsilon e le nuove Peugeot 3008 e 5008. Potrebbero essere queste a dare nuova linfa a Stellantis.