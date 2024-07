Vodafone batte CoopVoce: il confronto tra le offerte fino a 200 GIGA

Il decorso di Vodafone lo conoscono tutti: fin dai primi inizi della telefonia, l’azienda è sempre stata una delle aziende più gettonate. Ad oggi risulta leader incontrastata insieme a poche altre realtà ma qualche utente negli scorsi anni lo ha perso eccome. Stando a quanto riportato però adesso è tempo di riprendersi ed è per tale motivo che sono state pensate e lanciate sul mercato mobile alcune promozioni irrifiutabili.

Per tutti coloro che non se ne fossero già accorti, sono ritornate a splendere le offerte della gamma Silver. In realtà qualcuno le aveva già viste nel 2023, verso la fine dell’anno quando avevano monopolizzato il mercato. Le peculiarità di queste soluzioni sono diverse e coincidono proprio con ciò che gli utenti cercano. Hanno tanti contenuti, si basano sulle reti più stabili e potenti e inoltre hanno anche ottimi prezzi mensili. In basso ci sono le informazioni dettagliate.

Vodafone: le migliori offerte sul mercato hanno il nome delle Silver, ecco i dettagli

Non era semplice per Vodafone ritornare e fare un vero e proprio baccano nel mondo della telefonia mobile. Il gestore colorato di rosso ha deciso di irrompere improvvisamente con due delle sue offerte più vantaggiose di sempre, le quali sono andate a ruba anche durante lo scorso anno. Le Silver sono tornate.

Partendo dalla prima proposta, quella che ha un prezzo mensile di soli 7,99 €, c’è davvero di tutto al suo interno. Vodafone offre la possibilità di avere minuti senza limiti con 200 SMS verso chiunque e 100 giga in 4G.

La seconda offerta è ugualmente vantaggiosa ma costa un po’ di più in quanto riesce ad arrivare fino a 150 giga in 4G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Queste sono offerte che possono scegliere solo coloro che vengono da Iliad o da un gestore virtuale e alle quali si possono aggiungere 50 giga sottoscrivendo gratis il servizio SmartPay.