La produzione della nuova FIAT Grande Panda è ufficialmente partita nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, in Serbia. Ciò ha segnato una svolta importante per il celebre modello del marchio italiano. A differenza delle precedenti versioni, questa utilitaria sarà assemblata esclusivamente nel sito serbo. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del CEO di Stellantis, Carlos Tavares. Il quale ha evidenziato come questo evento rappresenti l’inizio di “una nuova era” per il marchio. In passato, lo stabilimento di Kragujevac aveva prodotto modelli come la FIAT Punto e la 500L. Ma ora è pronto a concentrarsi interamente sulla Grande Panda.

Nuove sfide e opportunità per la FIAT Grande Panda

Questa utilitaria di nuova generazione è destinata a competere su scala globale. Grazie al suo design pensato per essere più spazioso e versatile rispetto alla city car attuale. Con una lunghezza di 3,99m, un’altezza di 1,57me una larghezza di 1,76m, la GrandePanda offre maggiore comfort e funzionalità. Inizialmente, sarà disponibile sul mercato europeo. Poi sarà distribuita anche in Africa e in Medio Oriente. In più FIAT ha annunciato che il prezzo del modello elettrico partirà da meno di 25.000€. Una strategia pensata per competere direttamente con rivali come la Renault 5. La quale si posiziona nella stessa fascia di prezzo.

La scelta di trasferire la produzione della Panda in Serbia fa parte di una strategia più ampia di Stellantis. Essa si pone l’obiettivo di ottimizzare le risorse e ridurre i costi. Mantenendo però, al contempo, un alto livello di qualità. Tavares ha sottolineato l’importanza di questo passaggio per il futuro del brand. Indicando che la nuova utilitaria è solo l’inizio di una serie di modelli innovativi. I quali saranno tutti prodotti a Kragujevac. Tale decisione riflette anche la crescente tendenza dell’industria automobilistica di spostare la produzione in altri paesi. Ciò al fine di poter contare su costi di manodopera più bassi, pur prediligendo comunque un alto standard di produzione.