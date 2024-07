Truffa con un messaggio ambiguo: così vi svuotano il conto

Le truffe purtroppo agiscono all’improvviso e senza nessun tipo di preavviso. Le persone si ritrovano in balia dei malviventi senza neanche saperlo, accorgendosene solo dopo. Questo è il caso di diversi utenti che dopo aver cliccato su dei link presenti in un messaggio truffa si sono ritrovati il conto svuotato o dei guai a loro nome.

Tutto questo accade perché le truffe puntano a raccogliere i dati personali delle persone e anche quelli delle carte di credito. Tutto ciò sta accadendo in queste ultime ore con un nuovo messaggio che si sarebbe fatto strada tra le caselle di posta elettronica.

La truffa che agisce con un messaggio tramite e-mail sta girando da giorni

Diverse testimonianze da parte di utenti che sono stati colpiti e che sono riusciti a scampare alla truffa, sono pervenute in queste ore. Il testo indicato qui in basso viene chiaramente dai truffatori che stanno cercando di rubare i dati personali e delle carte di credito e prepagate. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le evidenze che portano a pensare ad un tentativo di phishing. Come si può vedere il messaggio è scritto davvero male in italiano e soprattutto l’indirizzo e-mail non appartiene ad un dominio regolarmente registrato.

“Cosa ne pensi del sesso senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner sessuale permanente che mi soddisfi nell’intimità.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Lauretta_lovery

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Lauretta“.

Chi è cascato in questa truffa, deve solo rivolgersi alla polizia postale. Chi invece dovesse ritrovarsi al cospetto di questo messaggio, farebbe bene ad eliminarlo senza diffonderlo in alcun modo in giro.