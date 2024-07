Nel mondo dei giganti tecnologici, la sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg continua a catturare l’attenzione dei media. Anche se tutto ciò sembra ormai più un qualcosa di lontano che un confronto reale. Elon Musk, di recente, ha riaffermato il suo desiderio di un confronto diretto con il fondatore di Meta. Suscitando una serie di reazioni sui social e nella stampa. Questo nuovo slancio arriva dopo un periodo di apparente quiete. Durante il quale molti avevano considerato il battibecco tra i due miliardari come concluso. Elon però sembra aver rilanciato l’idea. Affermando che è pronto a confrontarsi con Zuckerberg in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La risposta di quest’ ultimo non si è fatta attendere. Attraverso un post su Threads, ha espresso il suo scetticismo riguardo a questa proposta. Suggerendo che una simile sfida stia diventando una questione più imbarazzante che concreta.

Musk e Zuckerberg: un confronto non realizzato, le speranze di un evento epico

Il battibecco tra i due imprenditori aveva preso piede per la prima volta nel giugno 2023. Quando Musk aveva lanciato la provocazione dopo che Meta aveva annunciato Threads. Un nuovo social network che si poneva come concorrente di X, ex Twitter. Sin da allora, si era speculato su possibili scenari per il confronto. Inclusa la divertente ipotesi di utilizzare il Colosseo come location per l’evento, rendendolo una vera e propria attrazione mondiale. Ad ogni modo, nonostante le numerose discussioni e promesse di entrambi i lati, il tanto atteso confronto non è mai avvenuto. Nell’agosto dello stesso anno, Zuckerberg aveva dichiarato di essere pronto a combattere. Ma solo se il fondatore di Tesla avesse fissato una data concreta. Al momento, le sue dichiarazioni sembrano solo un tentativo di restare sotto i riflettori. Mentre il fondatore di Facebook sembra preferire ignorare ulteriormente la questione.

Considerandola ormai una semplice curiosità, o meglio uno sfottò, del mondo tecnologico.