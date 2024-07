Tesla: nel 2025 i modelli più accessibili e novità per le batterie

Non ha tardato ad arrivare il report solito a cui Tesla ha abituato gli investitori e i fan. L’azienda ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre di questo 2024, spiegando anche cosa succederà d’ora in avanti. Il 10 ottobre prossimo infatti verrà scoperto il nuovo progetto robotaxi, con la presentazione che dunque è stata finalmente fissata.

Si ha parlato tanto anche di quei modelli accessibili che più persone potranno acquistare. A quanto pare l’obiettivo è quello di introdurre una nuova gamma di auto elettriche che possano essere più facilmente acquistabili anche da altre persone meno facoltose. I piani di Tesla sono chiari: l’obiettivo è quello di introdurre questa tipologia di vetture già nella prima metà del 2025. Proprio in merito ai nuovi modelli di auto in arrivo, si è discusso anche della piattaforma, la quale andrà a mescolarsi perfettamente tra la vecchia e la nuova. Queste sono le parole di Tesla in merito:

“I progetti per nuovi veicoli, inclusi modelli più economici, sono confermati per l’avvio della produzione nella prima metà del 2025. Questi veicoli integreranno elementi della piattaforma futura e delle attuali piattaforme, consentendo la produzione sulle stesse linee della gamma attuale“.

Tesla: non solo le nuove vetture accessibili, ci sono novità per le batterie

Oltre a fornire qualche notizia in più sull’arrivo delle vetture più accessibili, Tesla ha aggiornato anche in merito ai progressi delle celle 4680. Si parlava di problemi e anche della possibilità che Tesla potesse abortire il progetto. Queste sono le parole ufficiali:

“Nel secondo trimestre, la produzione di celle 4680 è aumentata di oltre il 50% rispetto al primo trimestre, con continui miglioramenti nei costi. A luglio, abbiamo iniziato i test di convalida sui veicoli per il primo prototipo di Cybertruck realizzato con celle 4680, caratterizzate da un rivestimento a secco del catodo. Questo rappresenta un passaggio cruciale per la riduzione dei costi, che rimane una nostra priorità su tutta la gamma di prodotti“.

Questi sono dunque dei dati molto interessanti che portano ad avere molta ottimismo in merito ad un progetto che molti definivano fallimentare.