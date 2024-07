L’applicazione per ascoltare la musica in streaming più utilizzata in tutto il pianeta e senza alcun dubbio Spotify, la nota piattaforma tinte verdi vanta infatti una platea di utenti a dir poco inarrivabile che continua a crescere a dismisura ogni giorno, questi utenti sono soddisfatti del servizio offerto, ma alcuni di essi richiedono da tempo una caratteristica alla quale Spotify lavora da anni ma che solo ora sembra essere intenzionata a introdurre realmente, stiamo parlando dell’audio loseless.

La promessa di introdurre questa qualità di audio risale addirittura tre anni fa solo che poi una serie di ritardi nell’implementazione non hanno permesso a Spotify di introdurre con successo questa possibilità, almeno fino a questo momento, la concorrenza di Apple Music Amazon Music che hanno introdotto invece l’audio senza perdita di qualità in modo totalmente gratuito all’interno dei propri servizi ha fatto cambiare i piani di Spotify che ha deciso così di procedere immediatamente iniziando l’implementazione di questa nuova qualità audio.

In arrivo un nuovo piano

Il piano di Spotify dunque è quello di introdurre un nuovo piano di abbonamento definito Deluxe, all’interno del quale si rappresenta la possibilità di selezionare la qualità della musica di livello più elevato ma non è tutto, l’azienda intendo offrire una possibilità di controllo e personalizzazione della propria libreria a dir poco senza precedenti, in modo da migliorare l’esperienza d’uso degli utenti su questo fronte.

Non si sa molto sul possibile periodo di lancio del nuovo piano di abbonamento Deluxe, ciò che è emerso è che il prezzo dovrebbe attestarsi all’incirca sui cinque dollari in più rispetto all’attuale versione più onerosa della piattaforma, riguardo il suo arrivo invece una voce di corridoio parla della fine del 2024.

Non rimane dunque che attendere e vedere come si evolverà la situazione e se Spotify terrà fede alla propria promessa.