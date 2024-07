Per tutti gli appassionati di tecnologia ma soprattutto per gli appassionati di smartwatch sta per arrivare un prodotto davvero fantastico quanto completo di Xiaomi. Ricco di funzionalità e novità, si sta parlando di Xiaomi Watch S4 Sport.

Smartwatch che è pronto nell’infilarsi nella classifica dei migliori orologi tecnologici al mondo visto le sue funzionalità e caratteristiche.

Xiaomi Watch S4 Sport, ne vale la pena?

Visto il discorso annuale di Lei Jun, fondatore della società, ha colto l’occasione per poter presentare pubblicamente il nuovo orologio. Uno smartwatch premium, quale capace di poter combinare allo stesso tempo funzioni e rilevazioni avanzate con uno stile davvero elegante. Pronto a sfoggiare tutta la sua raffinatezza attraverso tutta la tecnologia che esso possiede.

Durante questo relativo evento, Xiaomi Watch S4 Sport è stato presentato attraverso anche il supporto per il test professionale della soglia anaerobica. Prova che permette di monitorare e registrare la forza massima della resistenza aerobica che un utente può avere. Visto che è un dato che aiuta moltissimo a migliorare frequenza cardiaca, resistenza e ritmo di allenamento. Per avere una maggiore efficienza si è dovuto ricorrere alla collaborazione con Suunto, compagnia che si destreggia abbastanza bene nel mondo degli orologio sportivi, la quale ha fornito un algoritmo specifico.

Il nuovo orologio si presenta con un quadrante rotondo disponibile in colorazione nero e arancione con una corona rotante. Il display invece è un OLED da 1,43 pollici. Per quanto riguarda il corpo, esso è fatto in titanio e vetro zaffiro. I cinturini invece possono variare in fluoroelastomero, silicone, intrecciato e titanio Milanese. Il sensore della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue sono protetti sempre da vetro zaffiro, aventi una precisione del 97,2%.

Ad aggiungere ulteriori chicche a Xiaomi Watch S4 Sport è la certificazione subacquea EN13319. Ovvero questa permette di effettuare le immersione fino a 40 metri. Per quanto riguarda invece la batteria si ha una da 586 mAh. Il tutto per un prezzo di circa 250 euro.