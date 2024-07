Se siete alla ricerca di uno smartphone nuovo o di un dispositivo elettronico come ad esempio un paio di cuffiette o uno smartwatch ci sono dei dispositivi che recentemente hanno fatto il loro ingresso in Italia con dei prezzi davvero molto interessanti.

Si sta parlando di dispositivi che per quanto richiedono economicamente soddisfano a pieno le esigenze dei clienti.

Prezzi, sono così convenienti?

Dopo i vari avvisi comunicati su un eventuale arrivo di CMF Phone 1, è arrivata finalmente l’ufficializzazione in Italia dello smartphone. Il quale è accompagnato dallo smartwatch CMF Watch Pro 2 e dagli auricolari CMF Buds Pro 2.

Iniziando con lo smartphone ci sono degli aspetti davvero interessanti sul relativo dispositivo come ad esempio la possibilità di poter svitare le viti localizzate sul retro del telefono per sostituire la cover del telefono. Così da fare in modo di poter dare maggiore libertà al cliente di trovare una colorazione in base allo stato d’animo della giornata. Oltre ad avere una texture antiscivolo e resistente ad ogni impronta digitale. Esse sono vendute singolarmente in molte colorazioni per dei prezzi che si aggirano ai 35 euro a pezzo.

Dispositivo che in basso a sinistra presenta un’area circolare. La quale può essere svitata e sulla quale possono essere fissati diversi accessori ufficiali, questo piccolo cerchietto prende il nome di Accessory Point. I quali prezzi di questi accessori si aggirano per 25 euro l’uno.

Per quanto riguarda i prezzi per il modello da 8/128GB di CMF Phone 1 parte da 239 euro mentre per la versione da 256GB si arriva a 269 euro.

E gli altri dispositivi?

Spostandoci sullo smartwatch CMF Watch Pro 2 esso presenta la possibilità di avere una ghiera intercambiabile. La quale circonda uno schermo AMOLED always-on da 1,32 pollici.

Tra le oltre 100 watch faces e le più di 120 modalità sportive, accompagnate da tutte le funzionalità come il monitorare la frequenza cardiaca e molto altro. I prezzi per l’Italia del dispositivo si aggirano ai 69 euro.

Ultimi ma non per questo abbiamo gli auricolari CMF Buds Pro 2 che presentano uno Smart Dial personalizzabile sulla relativa custodia che da la possibilità di controllare ogni aspetto del suono. Essi sono alimentati da due driver accessoriati dalla tecnologia LDAC. Oltre ad un altro mare di specifiche davvero fantastiche, il loro prezzo si aggira per l’Italia di 59 euro.