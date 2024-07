Royal Enfield Guerrilla 450: il ritorno delle moto roadster

La Royal Enfield ha lanciato ufficialmente la Guerrilla 450, una moto che segna in strada un ritorno alle origini delle roadster. Questa moto, progettata con precisione donerà a chiunque la guidi un’esperienza particolarmente versatile. Il bello, l’aspetto migliore è che si adatta perfettamente a tutte le situazioni, dal traffico cittadino alle curve in montagna, fino ai viaggi on the road più lunghi e rilassati.

La Guerrilla 450 ha prestazioni elevatissime ed una maneggevolezza eccezionale. La moto si basa sulla stessa piattaforma che fa da base anche all’Himalayan. concentra principalmente sull’animo roadster, garantendo una guida reattiva. Il motore di cui è dotata è un fantastico Sherpa da 452 cc, raffreddato a liquido, con doppio albero a camme in testa e quattro valvole. Grazie a questa tecnologia la moto riesce a toccare una magnifica potenza di 40 CV. Oltre l‘85% della coppia è inoltre disponibile già a partire da 3.000 giri/min, assicurando prestazioni eccellenti tramite lo studiato sistema di raffreddamento avanzato ed il cambio a sei rapporti con frizione assistita antisaltellamento.

Design e struttura della nuovissima moto Royal

Il design della Guerrilla 450 è essenziale ma molto elegante. Il veicolo presenta una sella bench a gradini, un serbatoio da ben 11 litri, fari anteriori a LED ed un silenziatore alto. La posizione di guida eretta della moto, combinata con un telaio tubolare in acciaio, garantisce molta agilità. La forcella telescopica anteriore da 43 mm e il monoammortizzatore posteriore tipo linkage assicurano inoltre comfort e una migliorata sicurezza.

La Guerrilla 450 è dotata di pneumatici tubeless da 17 pollici e un interasse di 1.440 mm, che conferiscono eccellente stabilità e controllo. Grazie al sistema EMS e alla tecnologia ride-by-wire, è possibile cambiare la risposta dell’acceleratore in base alle varie modalità di guida. I modelli Top e Mid della Guerrilla 450 includono anche il nuovo Tripper Dash. Cos’è? Una strumentazione da 4″ con Infotainment ed un’interfaccia utente parecchio facile da sfruttare. Supportato dall’app RE, il Tripper Dash dona infatti funzioni avanzate come la registrazione dell’itinerario, la navigazione, il controllo dei contenuti musicali e le previsioni meteo. Attraverso il rilascio di questa nuova moto, Royal Enfield continua a dimostrare il suo impegno nel dare alla clientela un veicolo eccezionale che sia anche un ottimo investimento, proprio perché utilizzabile in qualunque contesto.