Al giorno d’oggi, uno dei pericoli maggiori a cui dovrete prestare attenzione costantemente è rappresentato dai tentativi di truffa online perpetrati ai danni degli utenti nel tentativo di rubare loro dati sensibili da utilizzare in tantissimi reati, i truffatori hanno infatti capito che accedere alle password per l’Internet banking o per gli account social è decisamente più redditizio dei furti comuni, ecco dunque perché questa tipologia di reato ha goduto di enormi diffusione negli ultimi anni.

I metodi di truffa sono davvero molteplici ciò nonostante recentemente in Italia ne sta spopolando uno che utilizza l’applicazione di messaggistica più sfruttata in tutto il mondo, stiamo parlando di WhatsApp, piattaforma che vanta una platea di utenti davvero assoluta e che di conseguenza offre un palinsesto di potenziali vittime virtualmente senza limiti, cosa che ovviamente è molto gradita ai truffatori.

Propio recentemente questa nuova truffa è approdata in Italia e alcuni utenti su WhatsApp si stanno ritrovando a ricevere messaggi sospetti da numeri altrettanto sospetti che certamente non vanno presi sottogamba, vediamo insieme di cosa si tratta.

Un numero strano per truffare

Molti utenti stanno segnalando l’arrivo di un messaggio di testo su WhatsApp che recita semplicemente ciao ma che in caso di risposta mostra ulteriori messaggi che invitano l’utente a seguire delle istruzioni con l’offerta di guadagnare denaro facilmente online, ovviamente quelle istruzioni non porteranno nessun tipo di guadagno all’utente ed anzi lo porteranno a perdere i propri dati sensibili, consentendo ai truffatori di utilizzarli a proprio vantaggio e magari per appropriarsi dei risparmi dell’utente che così subirebbe un danno non solo gravissimo, ma anche irreparabile.

Il consiglio da seguire per non cascare in questa truffa è molto semplice, non date retta a chi vi suggerisce metodi per guadagnare facilmente online e ovviamente diffidate da strani numeri che non avete salvati in rubrica, di conseguenza cestinati il messaggio senza rispondere.