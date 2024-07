Acquistare un robot aspirapolvere è oggi molto più semplice grazie ad Amazon, la sua nuova promozione fa letteralmente sognare i consumatori, mettendo a disposizione nuovi prezzi bassi tra cui poter scegliere per spendere poco.

In questi giorni è possibile puntare sull’acquisto di un robot aspirapolvere veramente economico, stiamo parlando di un modello di casa OKP, con una potenza di aspirazione sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di un prodotto adatto sia per case con animali, che con persone dai capelli particolarmente lunghi.

OKP: il robot aspirapolvere è in forte sconto

Il robot aspirapolvere oggetto del nostro articolo può essere acquistato su Amazon ad uno dei prezzi più convenienti di sempre, dovete infatti sapere che l’acquisto di questo device è scontato del 50% rispetto al listino di 179 euro; in altre parole, il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 89,99 euro per l’ordine, con consegna a domicilio in breve tempo da parte di Amazon stessa. Acquistatelo premendo il seguente link.

Il sistema di controllo si concentra prima di tutto sulla parte superiore, dove trova posto un singolo pulsante fisico per l’accensione/spegnimento, deviando poi verso l’applicazione mobile, con la quale riuscire ad indirizzare perfettamente il robot aspirapolvere (che ricordiamo ha una potenza di aspirazione di 2100 Pa), raggiungendo le solite e classiche funzioni (tra cui programmazione dell’aspirazione, aree di pulizia e simili).

Nella parte inferiore troviamo poi una piccola chicca, oltre alla spazzola centrale, spiccano due spazzole laterali, utilissime in questo modo per pulire entrambi i bordi della casa o dei mobili, facilitando la pulizia e garantendo allo stesso tempo una pulizia decisamente più approfondita (ricordiamo essere disponibili 6 modalità differenti tra cui è possibile scegliere quotidianamente e senza costi aggiuntivi).