Una giornata ricchissima di sconti e di prezzi bassi vi attende oggi su Amazon, avete finalmente la possibilità di mettere le mani su una telecamera WiFi da esterno, disponibile ad una delle cifre più economiche mai viste prima d’ora.

Il modello si collega, come era lecito immaginarsi dalla sua nomenclatura, alla rete internet sfruttando il collegamento WiFi, il che ci porta ad una grandissima versatilità di utilizzo, proprio perché può essere facilmente posizionata dovunque si desideri, risultando compatibile con praticamente tutti i router in commercio. L’unica cosa da notare riguarda il collegamento esclusivo con le frequenze a 2,4GHz, se avete un router che funziona solo a 5GHz, dovrete sdoppiare il segnale, altrimenti non si collegherà correttamente.

Telecamera WiFi da esterno: il prezzo più pazzo

E’ davvero l’occasione migliore del momento, infatti tutti possono mettere le mani su una spettacolare telecamera WiFi da esterno, raggiungendo il prezzo finale di soli 69 euro, ciò porta con sé una riduzione di 20 euro del valore iniziale, corrispondente a circa il 22% del listino. Collegatevi subito qui per ordinarla.

Lo sconto viene applicato in completa autonomia da parte di Amazon, non dovete fare praticamente nulla se non aggiungere il prodotto al carrello, ed attendere che vi venga effettivamente recapitato presso il vostro domicilio. All’interno della confezione sarà possibile trovare un pannello solare, da collegare fisicamente alla telecamera, con il quale riuscire a ricaricare la batteria interna da 15000mAh, che dati alla mano dovrebbe garantire anche settimane di utilizzo continuativo.

Le funzionalità che gli utenti possono raggiungere non cambiano rispetto ai soliti standard, così da essere sicuri di poter avere il massimo con il minimo sforzo, come ad esempio l’audio bidirezionale, tra le varie cose di cui vi possiamo parlare.