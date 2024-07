Truffa con un messaggio pericoloso: ecco come vi derubano

La truffa che gira in queste ore avrebbe dell’incredibile: molte persone riferiscono di un testo all’interno del quale si parla di una donazione di tanti soldi. Diciamo subito che è un inganno, un metodo per provare ad estorcere alle persone dati personali e soldi.

Come si può vedere nel messaggio in basso, la truffa è perfettamente architettata e a quanto pare in tanti ci starebbero cascando.

Truffa in corso: fingono di regalarvi dei soldi ma non è vero

“Our Names are Frances and Patrick Connolly from County Armagh in

Northern Ireland. We Just Won 115 Million Pounds from the

EuroMillions lottery jackpot Lottery draw. We are therefore giving out

Grant donation of 1,500,000.00 pounds each to (50) Lucky

international recipients worldwide to show God our appreciation. You

received this message because you have be listed as one of the (50)

lucky Individual Selected.

Kindly send us the below details so that we can transfer your

1,500,000.00 pounds in your name or direct our bank to effect the

transfer of the funds to your operational bank account in your country.

Full Name:

Mobile No:

Age:

Country:

Kindly visit the link for more details about the Winning“.

Effettivamente la logica dovrebbe aiutare le persone a capire che non c’è nulla di reale in questo messaggio. Chi mai deciderebbe di regalare una somma così alta ad una persona che non conosce? Ovviamente non lo farebbe nessuno. Proprio da qui dovrebbe capirsi che si tratta di una truffa ma le persone più nuove sul web e che si rapportano ad Internet raramente, potrebbero cascarci con tutte le scarpe.

Bisogna infatti dare un’occhiata soprattutto all’indirizzo e-mail mittente, che è molto disordinato e all’apparenza non appartenente ad una persona reale. Ci sono inoltre tante evidenze di una truffa del genere che già in passato è stata in grado di mietere diverse vittime. Fate quindi molta attenzione e non date assolutamente spazio ai truffatori, i quali ancora una volta potrebbero portarvi via dei soldi.