Open Fiber si accorda con FibreConnect: la fibra arriva in aree industriali e artigianali

L’operatore indipendente che è tra i leader nel mondo dei servizi di connettività ad alte velocità nelle aree industriali ed artigianali in Italia ha annunciato una nuova partnership. Stiamo parlando di FibreConnect che ora ha scelto di allearsi con Open Fiber, altro colosso che invece dispone la copertura delle aree urbane.

In Europa infatti non ci sono paragoni: OpenFiber è sicuramente il più grande operatore wholsale FTTH. La collaborazione è stata pensata per velocizzare il processo di transizione digitale delle imprese italiane, con una concentrazione principale sulle PMI. Questo accordo prevede dunque che le rispettive reti delle due aziende vadano ad interfacciarsi consentendo l’ottimizzazione degli investimenti e l’accelerazione dello sviluppo di tutte le infrastrutture.

Open Fiber e FiberConnect insieme: ecco le parole delle due parti

Queste sono le parole da parte del CEO e Co-Founder di FibreConnect, Renzo Ravaglia, il quale ha espresso grande soddisfazione per questa partnership di rilievo. Secondo il suo parere si tratta di un grande esempio di collaborazione:

“I nostri clienti avranno accesso alla rete di Open Fiber anche al di fuori delle zone industriali, mentre quelli di Open Fiber potranno utilizzare la nostra copertura in queste aree. Puntiamo a mettere quante più imprese in condizione di sfruttare al meglio la tecnologia per far crescere il loro business“.

Non hanno tardato ad arrivare anche le parole da parte di Stefano Mazzitelli, attualmente direttore mercato business di Open Fiber:

“La partnership con FibreConnect consentirà di accelerare lo sviluppo della rete ultraveloce, offrendo connettività Gigabit attraverso i nostri operatori partner. Questo garantirà a molte aziende e industrie l’accesso alle tecnologie avanzate necessarie per competere su scala globale“.

Questa nuova partnership tra le due aziende porterà certamente ad un raggiungimento più rapido degli obiettivi imposti dall’Europa, quelli inseriti nel Digital Compass. Queste iniziative sono utili per portare la connettività ai massimi livelli, siccome è fondamentale avere una rete ben ramificata e soprattutto potente quanto basta.