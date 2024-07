Uno dei grandi obbiettivi che da anni Meta sta portando avanti senza risparmiarsi è quella della creazione di un paio di occhiali smart in grado di integrare un design liscio e pulito ma allo stesso tempo delle funzionalità classiche della realtà virtuale mista, una sfida ingegneristica decisamente di alto livello ma che per gli ingegneri di Meta non sembra impossibile, il primo esempio lo abbiamo avuto con gli occhiali Ray-Ban Meta, una versione embrionale che sicuramente lascerà spazio a qualcosa di più innovativo.

A darci qualche notizia ci ha pensato direttamente il patron di Meta, Mark Zuckerberg, in un’intervista con lo youtuber Kallaway non ha perso occasione per confermare che effettivamente la sua società sta lavorando ad un paio di occhiali intelligenti che dovrebbero debuttare nel corso del 2024, come se non bastasse nelle scorse ore ha deciso di spingersi anche oltre, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un post li mostra in modo evidente

L’utente Threads Matthew Karolian ha pubblicato un post dove i nuovi smart glasses di Meta vengono mostrati in modo netto e inequivocabile, gli occhiali sono leggermente sfocati forse per non mostrare troppi dettagli, ciò che risalta agli occhi è però che a reggere gli occhiali è proprio che il frame proviene da un’immagine condivisa dal CEO Zuckerberg all’inizio del 2024.

Karolian ha pubblicato dunque su Threads un frame proveniente da un’immagine già pubblicata, si è limitato a zoomare e porre il focus sugli occhiali, nel post ha taggato Zuckerberg ponendogli la domanda con la quale chiedeva dei dettagli in più sugli occhiali, la risposta del CEO non è tardata ad arrivare, quest’ultimo ha sottolineato che condividerà ulteriori informazioni nel corso dell’anno quando sarà possibile farlo.

Nelle sue dichiarazioni non ha confermato che effettivamente si tratti degli occhiali smart di Meta, allo stesso tempo non però nemmeno smentito la cosa.