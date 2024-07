La piattaforma di messaggistica più famosa del mondo è a onor del vero WhatsApp, la nota applicazione infatti vanta un bacino di utenti senza precedenti conquistato negli anni grazie ai propri servizi in grado di renderla facile da usare e ovviamente ricca di funzionalità utili e accattivanti.

Ovviamente con il passare degli anni le funzionalità di WhatsApp si sono evolute e adattate ai tempi correnti in modo da offrire tutto ciò che è necessario agli utenti, ma allo stesso tempo tutto ciò che il mondo della tecnologia dell’informatica hanno portato a livello mondiale, come prevedibile dunque ora è il turno dell’intelligenza artificiale, quest’ultima sta infatti per approdare in modo significativo e diretto all’interno della nostra chat, grazie ad una nuova funzionalità individuata in beta.

Arriva la traduzione dei messaggi

La nuova funzionalità in arrivo per WhatsApp e la traduzione diretta dei messaggi in arrivo all’interno della chat, quest’ultima sarà animata da un software di intelligenza artificiale che si occuperà di tradurre i messaggi nella lingua desiderata, come prevedibile all’inizio non saranno supportate tutte le lingue presenti nel mondo, ciò nonostante il database andrà incontro ad un ampliamento costante, per utilizzare la funzionalità basterà infatti scaricare il pacchetto dati necessario è legato alla lingua che desideriamo tradurre dopodiché potremmo scegliere se tradurre un messaggio selezionato o attivare la traduzione automatica per tutti i messaggi nella lingua che desideriamo.

Si tratta della prima vera funzionalità basata su intelligenze artificiale che arriva all’interno della chat e dei messaggi, l’obiettivo di WhatsApp è ovviamente quello di rendere quanto più democratico possibile il proprio software e lo stesso tempo aumentare l’appetibilità per l’utenza dal momento che introdurre una traduzione consentirebbe una comunicazione facilitata anche tra utenti con differenti idiomi parlati.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale una volta conclusa, sì la fase di beta testing.