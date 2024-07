Chris Walti, ex leader del progetto robotico Optimus di Tesla, e Ahmad Baitalmal, ex responsabile di Rivian, hanno dato vita a Mytra. Una startup innovativa che sta cambiando il mondo della gestione dei magazzini. Fondata nel 2022, la società si distingue per il suo approccio all’avanguardia nella logistica automatizzata. Puntando su un sistema robotico che combina semplicità hardware e potenza del software. Tale realtà, di recente, ha ottenuto un notevole finanziamento di serie B di 78 milioni di dollari. Ciò grazie al supporto di investitori di primo piano. Come Greenoaks, Eclipse e il CEO di Y Combinator, Garry Tan.

Mytra: un futuro di magazzini automatizzati

Il cuore della proposta di Mytra è una soluzione scalabile e modulare, progettata per ottimizzare il flusso di materiali nei magazzini. La struttura dell’azienda consente ai robot di trasportare carichi fino a 1400 chilogrammi. Adattandosi facilmente a diverse configurazioni del magazzino. Questo approccio offre una flessibilità senza pari rispetto alle scaffalature tradizionali. Il tutto con un costo iniziale comparabile e una gestione basata su modelli di servizio per robot e software. L’innovazione principale di Mytra risiede però nel suo software basato su intelligenza artificiale. La quale ottimizza l’efficienza operativa, gestisce l’inventario e pianifica i percorsi di trasporto in tempo reale. Utilizzando algoritmi avanzati, il sistema di AI adatta dinamicamente la disposizione delle merci. Così da migliorare continuamente le operazioni basandosi su dati storici.

Con il recente round di finanziamenti e l’espansione del team, Mytra sta accelerando lo sviluppo e l’implementazione della sua tecnologia. La startup sta già collaborando con importanti aziende Fortune 100. In più sta conducendo programmi pilota che potrebbero trasformare profondamente la logistica nei magazzini. Tra i partner di rilievo si annovera il gigante della grande distribuzione Albertsons. Il quale ha investito nella società e avviato test della tecnologia. Con le nuove implementazioni previste per il 2025, Mytra si prepara a rivoluzionare il settore della gestione dei materiali. Grazie alla sua offerta di soluzioni più economiche ed efficienti rispetto ai metodi tradizionali. Ma soprattutto rispondendo alle crescenti esigenze di automazione e ottimizzazione nel campo della logistica.