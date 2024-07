Uno dei prodotti senza alcun dubbio più attesi da parte di Apple è attorno al quale ruota tanta curiosità e senza alcun dubbio il suo dispositivo low cost della gamma iPhone, stiamo parlando del prossimo iPhone SE che arriverà così al numero 4 che dovrebbe introdurre interessanti novità che dovrebbero diminuire drasticamente il gap con i modelli di fascia alta della nota azienda.

Nel dettaglio, il nuovo modello non dovrebbe però arrivare a settembre in concomitanza della presentazione di iPhone 16, bensì nel 2025, in attesa del suo esordio ufficiale, però il web non è rimasto immobile e anzi numerose informazioni sono trapelate portando avanti il lavoro e mostrando al mondo alcuni dettagli in anteprima, nel dettaglio a parlare del nuovo smartphone ci ha pensato un noto leaker su Weibo, parliamo di Ice Universe secondo il quale lo smartphone avrà delle specifiche di tutto rispetto.

iPhone 4 SE con FaceID

All’interno del social cinese infatti si parla di uno smartphone in arrivo con Face ID ed USB C durante il 2025, due feature che rappresenterebbero un importante passo in avanti dal momento che i modelli precedenti invece sono caratterizzati dalla presenza di un Touch ID con il classico ingresso Lightning.

Come se non bastasse, dovrebbe esserci anche un sostanziale upgrade del display che dovrebbe passare così a 6,06 pollici da quello da 4,7 pollici È come se non bastasse, dovremmo avere anche un miglioramento della tecnologia del pannello che diventerà così OLED.

Sotto la scocca a muovere il tutto, probabilmente avremo il chip A18 che sarà dunque il medesimo presente su iPhone 16, supportato da sei o 8 GB di RAM LPDDR5, il che lascia pensare anche a un possibile supporto dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico in tutta probabilità, avremo una singola fotocamera da 48 megapixel mentre il prezzo dovrebbe oscillare tra i 499 e i 549 $, tutto è però da confermare.