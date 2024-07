Elon Musk annuncia i piani per i robot umanoidi

ha annunciato che i robot umanoidi realizzati dabasati sull’intelligenza artificiale potrebbero essere pronti al lancio sul mercato entro un paio d’anni.

Su X/ex Twitter, Musk ha dichiarato che uno dei loro ultimi robot, chiamato Optimus, sarà testato all’interno dell’azienda già nei prossimi mesi. “Tesla disporrà di robot umanoidi solo per uso interno per alcuni mesi e, si spera, destinati alla produzione su larga scala entro il 2026”, spiega il CEO. Tesla, azienda automobilistica ad energia pulita, lavora da anni sulla realizzazione di un robot umanoide. L’azienda ha affermato che il suo obiettivo per i robot è quello di creare un “robot umanoide autonomo, bipede, per uso generale, in grado di eseguire compiti non sicuri, ripetitivi o noiosi per l’essere umano”.

Musk ha presentato per la prima volta un prototipo di Optimus nel 2022. All’epoca, il robot era realizzato con fili e metallo vagamente configurati a forma di essere umano. La prima generazione sapeva eseguire movimenti elementari: fare qualche passo e salutare la folla. L’anno scorso Tesla ha mostrato la sua prossima generazione di Optimus, questa volta con un design più elegante, funzionalità migliorate e sensori che consentono al robot di lavorare più velocemente. Una presentazione video del robot ha mostrato la sua destrezza poiché è stato in grado di raccogliere, tenere e appoggiare un uovo senza romperlo.

Nel 2017, Musk ha condiviso i suoi piani per The Boring Company, un’altra società da lui fondata. L’intento era costruire un tunnel che potesse portare le persone da New York City a Washington, DC, in pochi minuti. Quella costruzione apparentemente non è mai iniziata. Nel 2019, invece, Musk aveva previsto che Tesla avrebbe avuto un milione di “robotaxi autonomi” in strada entro il 2020 e non è mai accaduto. Anche con Optimius il rischio che l’annuncio di metterli in commercio nei prossimi anni potrebbe presto perdere credibilità.

Il concetto di robot umanoidi non è nuovo e diverse aziende esterne a Tesla, come la Boston Dynamics di Hyundai, hanno iniziato la produzione di modelli simili. Sebbene Tesla sia nota per la produzione di veicoli elettrici, Musk ha indicato di essere interessato allo sviluppo della tecnologia basata su AI. Oltre a Optimus, ha promesso veicoli autonomi con guida completamente autonoma.