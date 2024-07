Tesla aumenta il fatturato nel Q2 2024, ma calano gli utili

I risultati di Tesla hanno fatto molto discutere durante l’ultimo periodo ma a quanto pare l’azienda avrebbe incrementato il suo fatturato. Secondo gli ultimi risultati finanziari in merito al secondo trimestre del 2024, ci sarebbe stato un aumento del fatturato del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato totale equivale a 25,50 miliardi di dollari, un aumento rispetto ai 24,93 miliardi di dollari dello scorso anno. Si tratta di un dato superiore rispetto a quello atteso dagli analisti, che stimavano una lieve flessione.

Per quanto concerne invece gli utili, c’è stato un calo, anche perché sono state meno le auto consegnate nel secondo trimestre del 2023. Tesla ha consegnato nel periodo tra aprile e giugno del 2024 443.956 auto. Questo dato rappresenta un calo del 4,6% rispetto al secondo trimestre dell’anno 2023.

Tesla: aumenta il fatturato ma calano i ricavi per gli utili, intanto si parla di robotaxi

Scendendo nei dettagli, i ricavi della divisione auto di Tesla sono calati del 7% e si attestano attualmente intorno ai 19,8 miliardi di dollari. Gli stessi dati l’anno scorso i più valevano a 21,3 miliardi di dollari.

“Nel secondo trimestre abbiamo ottenuto ricavi record, superando le sfide operative. Il settore dell’Energy Storage è in rapida espansione, raggiungendo 9,4 GWh di implementazioni e registrando ricavi e profitti lordi senza precedenti per l’intero segmento. Inoltre, le consegne di veicoli sono aumentate grazie a un rinnovato ottimismo dei consumatori“.

In tutto questo non si è persa l’occasione per parlare di un progetto molto atteso: quello del robotaxi. A quanto pare la data indicata potrebbe essere quella del 10 ottobre:

“Anche se l’implementazione dei Robotaxi è legata ai progressi tecnologici e alle approvazioni normative, stiamo lavorando intensamente su questa opportunità per il suo grande potenziale“.

La presentazione è una delle più attese in assoluto, soprattutto dopo che è stata procrastinata. Inizialmente era attesa infatti per l’8 agosto di quest’anno.