TIM, confronto con Vodafone: le Power sfidano le Silver fino a 300 GB

Il confronto c’è sempre stato ma ora è ritornato a far parlare tantissimo le persone: Vodafone e TIM si sfidano ancora sul campo. Le due aziende sanno benissimo come condurre una battaglia in termini di offerte mobili ed è per questo motivo che ora tutti le stanno valutando, cercando di capire quale potrebbe fare al caso proprio.

Sia Vodafone che TIM hanno messo su una serie di grandi novità ultimamente, soprattutto per quanto riguarda i contenuti. Entrambe le aziende riescono infatti a gestire delle offerte che sono generose in merito a minuti, giga e messaggi. Contrariamente ad un tempo, tutti e due i gestori mobili hanno dei prezzi molto più bassi, come tutti speravano. Le due gamme di offerte che si sfidano oggi oggi sono rispettivamente la Silver e la Power.

TIM e Vodafone si sfidano: queste sono le 5 offerte dedicate ad alcuni utenti

Per quando concerne le offerte che mette in gioco Vodafone durante questo mese di luglio, ce ne sono due. Le Silver riescono a garantire entrambe i minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. La prima ha un prezzo di soli 7,99 € mensili ed offre 100 giga in 4G. La seconda offerta invece offre 150 giga in 4G con 9,99 € al mese.

Chi vuole aggiungere 50 giga ogni mese deve solo ed unicamente sottoscrivere il servizio gratuito di ricarica automatica, SmartPay. Il primo mese per entrambe le offerte costerà solo 5 €.

TIM dispone le sue Power con la Special, la Iron e la Supreme Easy. In tutti e tre i casi i minuti e i messaggi equivalgono a quelli mostrati da Vodafone nelle Silver. Per quanto riguarda la prima offerta però TIM offre ben 300 giga in 5G per 9,99 € al mese. Le altre due, rispettivamente per 6,99 e 7,99 € al mese, garantiscono 150 e 200 GB in 4G. TIM inoltre regala il primo mese senza far pagare nulla ai suoi nuovi utenti.

A sottoscrivere queste promozioni possono essere solo coloro che provengono da Iliad e dai gestori virtuali.