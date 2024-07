WhatsApp: 3 funzionalità da scoprire, ce n'è una per SPIARE il partner

Il mondo WhatsApp continua a stupire per le funzionalità che sono state implementate ma c’è dell’altro. Gli utenti stanno apprezzando molto la grande attività dell’azienda in merito al salvaguardare la privacy dei suoi clienti. Ultimamente sono state introdotte delle grandi novità che stanno piacendo e non poco, anche se delle funzioni potrebbero essere in grado di sabotare il tutto.

Agli utenti che più amano smanettare con il loro smartphone, tutto ciò però potrebbe piacere tanto. Sono tre le funzionalità di cui si discute, tutte appartenenti ad applicazioni di terze parti che con WhatsApp non hanno nulla a che fare. Basta semplicemente installare queste applicazioni sul proprio smartphone Android e si potrà avere a disposizione qualcosa di inedito.

WhatsApp: con queste tre funzionalità cambia davvero tutto, ecco per quale motivo

La prima funzionalità, che tra l’altro è anche una delle più discusse in quanto evoca brutti ricordi per chi è stato colpito insieme alla propria privacy, arriva grazie all’applicazione chiamata Whats Tracker. Con questa si può scoprire il momento esatto in cui una persona compie l’accesso all’interno di WhatsApp e anche quando abbandona l’applicazione. Basta installarla e selezionare i numeri da voler controllare durante la giornata per ricevere una notifica ogni volta che questi si connettono o disconnettono. Chi nasconde il suo accesso, non potrà più farlo.

C’è una seconda funzionalità molto interessante per gli utenti ed è rappresentata da Unseen. Conquista le persone possono intercettare i messaggi che arrivano su WhatsApp per leggerli fuori dall’applicazione. Da qui ne deriva dunque la possibilità di non aggiornare l’ultimo accesso ma soprattutto di non essere mai online pur sapendo tutto.

L’ultima applicazione che sta facendo molto discutere in positivo è invece WAMR. Con questa si può avere a disposizione l’opportunità di recuperare i messaggi cancellati nelle chat. Per poter avere questa possibilità, bisogna installare l’applicazione prima che un messaggio venga cancellato.