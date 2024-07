Un prezzo assolutamente da pazzi vi attende su Amazon per l’acquisto di Apple iPhone 15, lo smartphone può essere acquistato giusto in questi giorni raggiungendo un livello di risparmio superiore al normale, tanto da avere la certezza di risparmiare anche 200 euro rispetto al listino originario.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi ai prodotti di casa Apple, dovete ricordare che comunque la memoria interna non è espandibile, ciò sta a significare che non può essere incrementata in fase di utilizzo, restando pressoché la stessa per tutta la durata della vita del dispositivo stesso. Per questo motivo nel momento in cui acquisterete il corrente Apple iPhone 15, dovete sapere che la memoria interna disponibile è di 128GB; discorso diverso per il colore, nulla vi vieta di sceglierne uno differente.

Apple iPhone 15: la promozione più pazza di Amazon

Acquistare il nuovo Apple iPhone 15 non è più tabù per la maggior parte degli utenti, ma una piacevolissima realtà, infatti il listino di 979 euro previsto originariamente è stato fortemente ridotto, con uno sconto effettivo del 20%, il che vi porta a poter spendere solamente 779 euro, sempre ricordando che parliamo di uno smartphone con garanzia legale della durata di 24 mesi, che è anche completamente sbrandizzato. Lo potete acquistare subito qui.

Dimensionalmente parlando, lo smartphone raggiunge 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri, con un peso di 171 grammi, il che lo rende decisamente più piccolo e portatile della maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio. Il display è un componente da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1179 x 2556 pixel, con una densità pixel di 460 ppi, e soprattutto un refresh rate di 60Hz. Il comparto fotografico, infine, è composto da due sensori: un principale da 48 megapixel ed un secondario da 12 megapixel, a completare l’opera