Garmin Instict 2S è uno smartwatch dedicato al runner professionista, o comunque all’utente che vuole avere al polso un prodotto completo e funzionale, capace di convincere a tutti gli effetti con un design ergonomico ed una serie di ottime funzionalità.

In vendita in innumerevoli versioni, il prodotto attualmente in promozione prevede un quadrante da 40 millimetri, con design rugged, il che significa essere super resistente a qualsiasi tipologia di scossone, urto o graffio. L’altro aspetto da tenere assolutamente in considerazione riguarda l’autonomia, dati alla mano il prodotto può garantire fino a 21 giorni di utilizzo continuativo, con il solo collegamento alla presa a muro.

Garmin Instict 2S: ottimo sconto su Amazon

Lo smartwatch risulta essere in promozione proprio in questi giorni su Amazon, con uno sconto effettivo del 33% sul listino originario. Dovete sapere, infatti, che la riduzione dai 299 euro iniziali, porta ad uno sconto di 100 euro, così da poter investire nell’acquisto soli 199 euro. Collegatevi qui per l’ordine.

Sono più di 30 le modalità sportive che potete sfruttare con questo Garmin Instict 2S, il quale viene distribuito con una piacevole colorazione arancione, dalla tinta pastello, che gli permette di venire facilmente riconosciuto dal pubblico, oltre che risultare perfettamente visibile in ogni condizione luminosa. Trattasi di un activity tracker adatto alla maggior parte degli utilizzi, per questo motivo viene definito 24/7, compatibile sia con Android che con iOS, data la presenza di una applicazione mobile, Connect IQ, dalle interfacce estremamente semplificate, ed in grado di raccogliere senza particolari difficoltà tutte le informazioni.

La spedizione è direttamente nelle mani di Amazon, il che porta ad una consegna in tempi estremamente rapidi, e con la possibilità di approfittare anche della solita e solida garanzia di 24 mesi.