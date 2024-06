Con l’apertura imminente delle Olimpiadi di Parigi il 26 luglio, Samsung ha annunciato un impressionante piano di PR per il grande evento. L’azienda prevede di utilizzare 200 Galaxy S24 Ultra su 85 navi partecipanti alla cerimonia di apertura, trasformando le imbarcazioni in punti di vista dinamici e innovativi durante il live streaming dell’evento.

I Galaxy S24 Ultra e lo streaming in diretta

Ogni Galaxy S24 Ultra, dal valore combinato di circa 260.000 dollari, sarà impiegato per catturare in diretta gli oltre 10.500 atleti mentre attraversano la Senna, con ciascuna nave che ospita una delegazione nazionale. Questa iniziativa mira non solo a celebrare lo spirito olimpico, ma anche a sottolineare le capacità tecnologiche avanzate di Samsung nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento digitale.

Samsung ha pianificato di sfruttare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi come piattaforma per rivelare i suoi ultimi prodotti, anticipati nel corso del secondo Unpacked 2024. Tra i dispositivi attesi vi sono il nuovo Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 insieme al Galaxy Watch Ultra, le nuove Galaxy Buds e il Galaxy Ring. Questi lanci strategici mirano a consolidare ulteriormente la posizione di Samsung nel mercato globale degli smartphone e dei dispositivi indossabili.

La trasmissione delle immagini in HDR ad alta qualità sarà gestita tramite una rete privata 5G fornita da Orange, che installerà oltre una dozzina di antenne lungo la Senna per creare la prima rete autonoma 5G in Francia. Samsung ha descritto questa collaborazione con Orange come un’innovazione pionieristica progettata per offrire una connettività 5G e un’esperienza visiva senza interruzioni ai fan di tutto il mondo.

Una iniziativa di portata mondiale

L’iniziativa non solo rappresenta un passo avanti nella tecnologia delle telecomunicazioni, ma anche un esempio di come le grandi aziende possono integrare la loro presenza globale con eventi di portata mondiale come le Olimpiadi. Con un focus sull’innovazione e sull’eccellenza tecnologica, Samsung si prepara a stupire il pubblico con un’esperienza olimpica indimenticabile e all’avanguardia.