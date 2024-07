Samsung ha annunciato un’importante modifica nella gestione delle applicazioni sui suoi dispositivi Galaxy. Ciò attraverso l’introduzione di One UI 6.1.1. A partire dai modelli più recenti, come il Galaxy ZFlip 6 e il GalaxyZ Fold 6. Questa versione aggiornata dell’interfaccia utente prevede un blocco predefinito del sideloading delle app. Il quale consente agli utenti di installare app da fonti esterne al Play Store e al GalaxyStore. Questa rappresenta una modalità di installazione alternativa. Ma comporta rischi importanti per la sicurezza del dispositivo.

La nuova funzione è stata denominata “Blocco automatico”. Essa è stata progettata per prevenire l’installazione di software non verificati. Riducendo così la possibilità di malware e applicazioni dannose.

Procedura per disabilitare il blocco del Sideloading sui dispositivi Samsung

Il “Blocco automatico” non è una novità assoluta per Samsung. Questo è stato introdotto inizialmente con One UI 6.0 e Android 14 Ma ora viene applicato anche al sideloading. Tale misura riflette un impegno verso un ambiente mobile più sicuro. In cui le app provenienti da fonti non ufficiali possono rappresentare una minaccia. Il blocco predefinito serve a garantire che solo le piattaforme verificate ed approvate possono essere installate senza rischi. Cosa che avverrà attraverso canali ufficiali. La limitazione però non è definitiva. Infatti vi è la possibilità di bypassarla se lo si desidera.

Nonostante la nuova impostazione di sicurezza, i possessori di dispositivi Samsung hanno comunque la possibilità di disattivare il blocco del sideloading. Ciò se preferiscono installare applicazioni da fonti esterne. Questa procedura è abbastanza semplice e può essere effettuata seguendo alcuni passaggi nelle impostazioni del proprio device. Per prima cosa, è necessario aprire l’app “Impostazioni”. Successivamente, bisogna selezionare la voce “Sicurezza e privacy” dal menu delle opzioni. All’interno di questa sezione, si trova l’opzione “Blocco automatico“. Disattivare questa funzione richiede una conferma tramite autenticazione biometrica. Come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Una volta completati questi passaggi, sarà possibile tornare a installare app tramite sideloading. Insomma anche se Samsung ha adottato misure più rigide per proteggere i propri clienti da potenziali minacce, ha anche garantito che rimanga un certo grado di libertà. Studiata per personalizzare l’esperienza d’uso.