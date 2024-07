Audi sta intraprendendo un vasto processo di rinnovamento della sua gamma di vetture. Quest’ultima include sia modelli elettrici che endotermici. In tale contesto, uno degli sviluppi più interessanti riguarda il lancio della nuova gamma Audi A5. Tale cambiamento è parte della strategia di ristrutturazione dei nomi dei modelli da parte del marchio. Audi, infatti, ha deciso di adottare numeri pari per le vetture elettriche e i dispari quelle con motore a combustione.

Un altro progetto significativo su cui l’azienda sta lavorando è l’erede della celebre RS6 Avant. La vettura prenderà il nome di RS7 Avant. Tale modello è stato avvistato durante una sessione di test su strada nelle vicinanze del Nürburgring. Ciò conferma l’impegno della casa tedesca nel mantenere alta l’attenzione sui veicoli ad alte prestazioni.

Audi presenta una nuova gamma di vetture

La nuova RS7 sarà basata sulla piattaforma della A7 Avant, della quale sono già circolate diverse foto spia. Il debutto ufficiale è atteso per il 2025. Anche se il prototipo osservato è ancora coperto da pellicole camouflage, è possibile notare alcune caratteristiche distintive. Il frontale della vettura presenta un paraurti più elaborato. È presente una grande griglia singleframe e prese d’aria di dimensioni generose.

In linea con l’attuale RS6, i passaruota della nuova RS7 sono stati allargati. Per quelli anteriori si possono notare sfoghi per l’aria. La sportiva station wagon delle foto spia monta cerchi in lega di grandi dimensioni, dietro i quali è possibile intravedere un impianto frenante maggiorato. Al posteriore, si notano lo spoiler sul tetto, nuovi gruppi ottici e doppi terminali di scarico ovali. Il body kit specifico conferisce alla vettura un aspetto più aggressivo, mentre interventi sul telaio e l’assetto mirano a migliorare la dinamica di guida, rendendo la futura RS7 ancora più performante nelle curve.

Per il motore, non ci sono ancora informazioni definitive, ma si specula che Audi possa optare per un powertrain ibrido plug–in. Tale sistema includerebbe un motore V8 combinato con un propulsore elettrico, come suggerito dalla presenza di un adesivo giallo ad alta tensione visibile sul retro del muletto. Suddetta configurazione è già stata utilizzata in altri modelli sportivi del Gruppo Volkswagen, il che rende plausibile questa ipotesi.

Con il debutto della nuova RS7 ancora lontano, ulteriori dettagli saranno sicuramente rivelati nei prossimi mesi. Le anticipazioni indicano già un futuro promettente per gli appassionati di auto sportive ad alte prestazioni targate Audi.