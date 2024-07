Eolico, arriva da Nordex la turbina da 5MW: è per il mercato americano

Spingere per quanto riguarda il settore delle fonti rinnovabili è fondamentale per combattere i cambiamenti climatici. Sotto questo aspetto l’Italia si presta davvero alla grande, avendo una morfologia molto varia che riesce ad offrire uno scenario ottimale per le svariate forme di energia rinnovabile. Per quanto riguarda il fotovoltaico e l’eolico, sono stati tanti gli investimenti, proprio grazie ai posti favorevoli.

Proprio riguardo all’eolico in tutto il mondo sono in fase di studio e perfezionamento delle soluzioni specifiche. In base ai eventi che battono in alcune zone, si stanno valutando dei nuovi investimenti e uno dei gruppi più attivi sarebbe Nordex. Con sede ad Amburgo, l’azienda ha presentato la sua nuova N169/5.X. Questa è basata sulla piattaforma Delta4000, appositamente studiata per il mercato degli Stati Uniti. Questa turbina è in grado di generare 5 MW di potenza.

La nuova turbina che fa esplodere l’eolico negli USA

Il suo diametro, o meglio quello del rotore, è di 169 metri, con una potenza di picco che arriva a 5,5 MW. Il gruppo tedesco ha deciso di adattare le caratteristiche di questa turbina a quelle delle regioni più ventose in America, dove battono venti con velocità medio-bassa. Queste sono le parole del CEO José Luis Blanco:

“L’espansione delle nostre operazioni in Nord America è fondamentale per la nostra strategia. La N169/5.X è una delle turbine più avanzate e potenti per il mercato statunitense, progettata per sostenere la nostra crescita nella regione. Abbiamo adottato il nostro collaudato approccio di evoluzione del prodotto, utilizzando componenti affidabili della serie da 5 MW, per creare una variante di turbina che incrementa notevolmente la produzione, soprattutto nei progetti con capacità di rete limitata, grazie a un fattore di capacità ottimizzato“.

L’arrivo sul mercato di questa turbina è previsto tra due anni, ovvero nel 2026, completando dunque l’offerta eolica per quanto concerne il mercato americano. Il suo compito sarà quello di affiancare i modelli già esistenti N163 ed N175.