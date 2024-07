Recentemente, il leaker Kepler ha condiviso nuove informazioni riguardanti l’hardware dedicato al ray tracing dell’architettura RDNA 4, affermando che sarà completamente rinnovato. Kepler è tornato sull’argomento con ulteriori dettagli, descrivendo una serie di caratteristiche tecniche avanzate. Tra le novità annunciate, vi sono un doppio motore per la gestione delle intersezioni ray tracing, nodi ray tracing a 64 bit, supporto per le Oriented Bounding Box (OBB) e per la tecnologia Instance Node Intersection.

Inoltre, sono stati segnalati miglioramenti nella gerarchia dei volumi di bounding (BVH) e modifiche nella gestione delle variabili di modifica, con l’introduzione della misteriosa tecnologia Tri–Pair Optimization. Queste innovazioni saranno impiegate nelle nuove GPU Radeon RX 8000 e, almeno in parte, nel chip custom della PS5 Pro.

Nuovi progetti in vista per AMD?

Nonostante la lista dettagliata delle caratteristiche, rimane difficile prevedere esattamente quali miglioramenti apporteranno tali nuove GPU in termini di capacità ray tracing. Le voci riguardanti la PS5 Pro suggeriscono un notevole incremento delle prestazioni, con un miglioramento potenziale da due a quattro volte rispetto ai modelli precedenti. Tale progresso significativo atteso per la PS5 Pro implica che anche le GPU Radeon RX 8000 subiranno un importante aggiornamento.

Si prevede che tali miglioramenti saranno principalmente riservati alle soluzioni di fascia media e alta. Sembra, infatti, che AMD abbia scelto di non sviluppare modelli di fascia molto alta o “enthusiast“. Ha scelto di concentrari invece su opzioni più accessibili e quindi più appetibili per il mercato di massa.

Secondo Kepler, l’annuncio ufficiale delle nuove GPU avverrà durante il CES 2025. L’evento sarà l’occasione per AMD di presentare le sue innovazioni tecnologiche e di delineare le aspettative per il futuro delle sue soluzioni grafiche. Se suddette anticipazioni si riveleranno accurate, il CES 2025 potrebbe segnare un punto di svolta significativo per il settore delle GPU. Ciò con AMD pronta a sfidare i suoi concorrenti con una serie di prodotti innovativi e performanti.