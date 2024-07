BMW è già in piena fase di sviluppo della nuova generazione della X5. Proprio come dimostrano le recenti foto spia scattate durante i test in corso nelle regioni meridionali dell’Europa. Nonostante la casa automobilistica bavarese abbia da poco svelato la nuova X3, l’attenzione è ora rivolta al futuro del SUV di lusso. Le immagini mostrano un prototipo ancora pesantemente camuffato. Ma si possono già intuire alcuni dettagli del design che richiamano il concept BMW Vision Neue Klasse X. Il quale è stato presentato lo scorso marzo.

BMW X5: innovazione tecnologica e piattaforme modulari

In particolare, il frontale della nuova X5 sembra destinato a subire un’evoluzione importante. Il tradizionale doppio rene, simbolo tipico del marchio, appare ridimensionato rispetto agli ultimi modelli. Con linee che richiamano maggiormente le versioni passate. Questa scelta stilistica potrebbe essere un ritorno alle origini. Forse per incontrare il favore di chi apprezza i design più classici di BMW. L’attesa per il debutto ufficiale del modello cresce. Ulteriori dettagli sul design e le caratteristiche saranno sicuramente svelati man mano che il lancio si avvicina.

Anche se le foto trapelate online non offrono una visuale dall’interno del veicolo, è lecito aspettarsi un salto tecnologico rilevante. La nuova BMWX5 dovrebbe presentare una versione aggiornata del BMW Curved Display. Un elemento di spicco nei modelli recenti del marchio.

Dal punto di vista tecnico, l’ auto promette di essere davvero interessante. Le versioni con motore a combustione interna continueranno a utilizzare la piattaforma CLAR. La quale è già stata collaudata e apprezzata per la sua versatilità. D’altra parte, le varianti elettriche saranno basate sulla nuova piattaforma Neue Klasse, che rappresenta il futuro delle auto elettriche di BMW. Questa dualità di piattaforme permetterà al brand di offrire una serie completa di opzioni. Così da poter rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Con tutte queste premesse, la nuova arrivata si preannuncia come un modello cruciale per il futuro del marchio bavarese. Unendo tradizione e innovazione in un unico veicolo.