BMW: continua la produzione di auto con motore a diesel

Molte case automobilistiche stanno scegliendo di optare per motorizzazioni più ecologiche, passando all’elettrico e all’ibrido con un mix sostenibile. La BMW non è esime da tale scelta, ma a differenza di altre continua a produrre vetture aventi anche un motore a diesel. Le prossime versioni dei modelli della Serie 2, X1 e X2 infatti avranno 3 nuovi propulsori funzionanti tramite a gasolio e verranno resi disponibili tra pochi mesi.

Pare che le innovative versioni della BMW X1 sDrive20d, della X2 e della 220d Active Tourer avranno una nuova tecnologia mild hybrid con una potenza da 48 Volt. I consumi nel ciclo misto dei due SUV dovrebbero restare sui 5.1 e 4.5 l per ogni 100 km percorso. La monovolume invece avrà consumi che oscilleranno tra i 4.9 e 4.5 l per la stessa distanza.

BMW continua a innovare le proprie auto: nuovi sistemi di trazione ed optional

I modelli BMW prima citati avranno anche nuovi sistemi di trazione e conterranno nuovi optional. Tra questi vi è anche il Parking Assistant Professional. Di che si tratta? Esso è un device che permette sia l’ingresso che l’uscita automatizzata. Il guidatore potrà far uscire dal parcheggio l’auto usando il proprio smartphone dove andrà installata l’App My BMW. I veicoli BMW avranno anche in serie dei sedili riscaldati per i passeggeri anteriori, nuove finiture finiture M High-gloss Shadow Line e la possibilità di utilizzare una eSIM.

Da questa estate, quindi fra molto poco, le dotazioni standard delle X5 e X6 conterranno inoltre il sistema Driving Assistant. La BMW renderà anche disponibile il modello con prestazioni più elevate XM Label Red in verniciature diverse sia esterne che interne. L’auto avrà anche un rivestimento in pelle optional che l’acquirente potrà scegliere. Le auto dell’azienda che posseggono lo speciale sistema operativo BMW Operating System 8.5 e 9 avranno finalmente più opzioni My Modes, oltre a nuove funzioni di gioco per intrattenere i passeggeri durante i lunghi viaggi. Per i modelli con motore elettrico è stata poi implementata la funzione che consente di trovare facilmente le stazioni di ricarica più vicine disponibili.