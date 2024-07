I dispositivi indossabili col passare degli anni hanno implementato tantissime funzionalità che ne hanno migliorato l’integrazione con gli utenti, questi ultimi non sono solamente oggetti chic con i quali accedere a funzionalità multimediali di vario genere, si sono rivelati infatti anche utili alleati nella tutela della salute e della vita del genere umano, tutti i dispositivi di questo genere infatti integrano strumenti di sicurezza che consentono di salvaguardare la vita di coloro che li indossano sotto vari aspetti, sia da quello legato alla prevenzione grazie al rilevamento di numerosi parametri vitali sia dal punto di vista delle emergenze dal momento che sono in grado di consentire un accesso rapido ai soccorsi a coloro che magari non sono in grado a seguito di un incidente di chiamarli autonomamente.

L’incidente in Veneto

Proprio recentemente, un incidente avvenuto sul Monte Grappa in Veneto ha ribadito il concetto, un motociclista infatti si trovava nei pressi di Bassano su una strada sulla propria moto, quando ad un certo punto ha perso il controllo del veicolo finendo per cadere e perdere i sensi, l’Apple Watch è stato in grado di riconoscere l’incidente analizzando l’accelerazione e il movimento del polso e dopo aver inviato una notifica all’utente che a breve avrebbe avvisato i soccorsi, ha fatto trascorrere 60 secondi e ha fatto partire in automatico l’avviso ai soccorsi e ha inviato una notifica al numero di emergenza che l’utente aveva indicato al dispositivo durante la prima configurazione.

Ciò ha consentito ai soccorsi di intervenire tempestivamente sia tramite ambulanza che tramite elicottero, grazie anche all’invio della posizione dove era ubicato l’uomo, il quale è stato tratto in salvo e poi portato in ospedale per tutti i controlli e gli interventi del caso.

Ció ha dimostrato ancora una volta come i dispositivi di questo genere possano rivelarsi davvero utili per evitare drammi sicuramente molto gravi, Apple Watch, come se non bastasse, offre anche la possibilità di inviare notifiche di emergenza tramite connessione satellitare quando magari il Wi-Fi o la connessione dati non sono disponibili.