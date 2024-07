Oggi a sfidarsi nel mondo dei gestori mobili sono Iliad e il gestore virtuale per eccellenza CoopVoce. Le due aziende hanno a disposizione un numero diverso di offerte e filosofie totalmente differenti, ma un unico ideale: la convenienza.

Iliad e CoopVoce si sfidano sul campo: ecco la EVO 150 contro le 3 offerte del gestore rosso

Si può partire sicuramente dal gestore virtuale per eccellenza, il quale oggi risponde al nome di CoopVoce. Le sue offerte si sono mostrate alla grande in questi mesi ed ora ce n’è una che equivale ad un ritorno: la EVO 150. Con un prezzo di soli 7,90 € al mese per sempre per chi la sottoscrive, questa soluzione garantisce il meglio.

Al suo interno gli utenti troveranno minuti senza limiti verso qualsiasi numero, 1000 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G per la navigazione web. Chi la sceglie entro il 7 agosto inoltre può avere anche i primi due mesi gratuiti.

A questa offerta si contrappongono ben tre soluzioni marchiate a fuoco da Iliad. Il gestore di rivelazione degli ultimi sei anni è venuto fuori lo scorso mese con una promo celebrativa per il suo compleanno: la nuova Flash 250. Questa sarà disponibile sul sito ufficiale fino al 31 luglio ed offre il meglio per un prezzo di 11,99 € al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti e messaggi illimitati verso tutti con 250 giga in 5G per navigare.

Gli stessi minuti e messaggi illimitati sono presenti anche nelle altre due offerte, ovvero la Giga 180 e la Giga 120. La prima costa 9,99 € al mese per sempre ed offre 180 giga in 5G. La seconda offerta è la più piccola e costa 7,99 € al mese con 120 giga in 4G.

Le offerte di Iliad che costano almeno 9,99 € mensili garantiscono anche l’accesso ad una promozione sulla fibra ottica. Chi le possiede può pagare la fibra solo 19,99 € al mese invece che 24,99 € al mese.