Xiaomi ha lanciato il nuovo Redmi K70 Ultra, segnando un debutto impressionante insieme ai suoi nuovi dispositivi pieghevoli. In sole tre ore, il Redmi K70 Ultra ha battuto ogni record di vendita per il 2024. Fedele alla tradizione del marchio, tale smartphone offre specifiche tecniche eccellenti a un prezzo molto competitivo. Il dispositivo presenta un’unica rinuncia importante. Quest’ultima riguarda il comparto fotografico. Infatti, risulta inferiore rispetto ai veri top di gamma.

Il design del Redmi K70 Ultra è caratterizzato da una scocca in metallo. Inoltre, c’è un display piatto OLED da 6,67pollici. Il dispositivo è rivestito in vetro sia sul fronte che sul retro. Dettaglio che conferisce un aspetto elegante e moderno.

Ulteriori dettagli riguardo il nuovo Redmi K70 Ultra

Il modulo fotografico del dispositivo, situato nella parte superiore della back cover, si estende per tutta la larghezza del dispositivo. Tale scelta sembra più estetica che funzionale. Infatti, i sensori sono tre e probabilmente di dimensioni modeste, senza l’adozione di ottiche particolarmente sofisticate.

Dal punto di vista hardware, il Redmi K70 Ultra è alimentato dal MediaTek Dimensity 9300 Plus. Il SoC top di gamma attuale della società cinese. A supporto del processore principale, Xiaomi ha incluso diversi chip customizzati. Una GPU discreta D1, un amplificatore di segnale T1, il chip Surge S2 per la ricarica rapida e il G1 per la gestione dell’alimentazione. La batteria del dispositivo ha una capacità notevole di 5.500mAh. Inoltre, supporta una velocità di ricarica massima di 120 W tramite cavo.

Anche se le specifiche fotografiche siano più orientate verso la fascia media del mercato, il Redmi K70 Ultra non delude completamente in tale ambito. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony IMX906 da 50 MP. È affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP. Anche se tali caratteristiche non competano con quelle dei migliori cameraphone sul mercato, rappresentano comunque un buon compromesso per la fascia di prezzo a cui il dispositivo è offerto.