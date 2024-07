Iliad sfida Vodafone: le offerte sono incredibili e fino a 250 GB in 5G

In tanti si chiedono ancora come un utente possa cambiare gestore più volte durante l’anno senza pensarci due volte. La risposta è semplicissima in quanto la volontà di una persona per quanto riguarda il suo operatore di fiducia può essere ormai chiara: bisogna cambiare quando c’è il risparmio. Oltre al risparmio però un altro aspetto molto importante è sicuramente quello della qualità e della quantità dei contenuti, ormai offerti da tutti. Tra le aziende più attive nel mondo della telefonia mobile non ci poteva essere altro che Iliad, un provider che riesce a fare delle sue offerte dei veri e propri escamotage per avere durata, convenienza e qualità.

Iliad miglior nettamente il parco delle offerte disponibili sul suo sito ufficiale, ecco con le migliori tra la linea Giga e la Flash

Per avere a disposizione il meglio per quanto concerne la telefonia mobile, bisogna dare solo uno sguardo al sito ufficiale di Iliad. Qui le proposte pullulano di contenuti, a partire dai minuti e fino ad arrivare ad avere tantissimi giga ogni mese.

Partendo proprio da quest’ultima, si tratta di un’ottima possibilità, siccome bastano 11,99 € al mese per sempre per avere 250 giga in 5G per navigare. È proprio questo il core della Flash 250, offerta che offre anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

Seguono le altre due proposte della gamma Giga, ovvero la Giga 180 e la Giga 120. Entrambe offrono minuti e messaggi illimitati verso tutti con la prima che offre 180 giga in 5G e la seconda 120 giga in 4G. Chiaramente i prezzi sono differenti, siccome la prima offerta costa 9,99 € al mese, mentre la 7,99 € al mese.

C’è anche un altro vantaggio tra queste offerte mobili, ovvero quello che sfruttando un’offerta da 9,99 € al mese a salire, si può ottenere uno sconto sulla fibra ottica. Questa costerà infatti 19,99 € al mese invece che 24,99 € al mese.