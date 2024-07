Audi: lusso e accessibilità con i nuovi cerchi in acciaio?

Audi è un brand che associamo spesso a lusso, raffinatezza e sportività. Le sue auto iconiche hanno conquistato i cuori degli appassionati e degli amanti dell’adrenalina e del design e per molti non sono state altro che un sogno irraggiungibile a causa dei prezzi elevati. Ora, per i sognatori, c’è una una buona notizia. Per rendere i suoi modelli più accessibili ad una clientela più ampia, l’Audi sta cambiando parecchie carte in tavola, senza però rimuovere il prestigio che caratterizza le sue vetture. Questa nuova strategia già è notabile negli ultimi modelli lanciati, ma non sono mancate le critiche.

La nuova Q4 35 e-tron Audi ha infatti abbassato la soglia di accesso al mondo delle auto elettriche del brand. In Italia, il prezzo di ingresso per questo modello è di 51.100 euro, una cifra più accessibile rispetto ai 57.100 euro della Q4 45 e-tron. Non sarà un costo bassissimo, ma comunque è più accessibile che in passato. Alcuni media americani sono convinti però che, contrariamente, il nuovo approccio tolga all’Audi quella patina di lusso che tanto si ama. Modelli come la A1, la Q2 e la stessa Q4 e-tron possono essere infatti configurati con cerchi in acciaio e relativi copricerchi, un dettaglio insolito per un marchio esclusivo come dovrebbe essere la stessa Audi.

L’Audi in Germania ha di serie cerchi in acciaio e in Italia?

Prendiamo come esempio la Q2. La variante entry level è equipaggiata di serie con cerchi in acciaio da 16″. Per ottenere cerchi in lega a 5 razze da 16″ devono pagare 450 euro extra. La stessa situazione si verifica per l’A1, dove i cerchi in acciaio di serie sono addirittura da 15″. Per l’Audi Q4 e-tron 35 in Germania i compratori hanno cerchi in acciaio da 19″ di serie e per passare ai cerchi in lega devono sborsare un supplemento di 500 euro.

In Italia, invece, Audi ha scelto una strada molto diversa. I modelli come la Q2, l’A1 e la Q4 e-tron non offrono cerchi in acciaio, nemmeno nelle versioni base. La mossa di Audi di rendere i suoi modelli più accessibili è comprensibile. Risponde palesemente ad una domanda crescente di veicoli di qualità a prezzi più ridotti. L’inclusione di opzioni come i cerchi in acciaio ha sollevato dubbi e critiche, soprattutto in patria, dove l’aspettativa di lusso e raffinatezza del brand è molto alta.